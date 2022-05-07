Самое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск

Эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск / коллаж фото УНИАН и Reuters

По состоянию начало мая 2022 года самым опасным направлением российской агрессии в Украине является Изюмское. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии порталу "Сегодня".

Как говорит специалист, российские агрессоры регулярно атакуют позиции украинских бойцов на Изюмском направлении и стягивают туда множество живой силы и техники (сейчас там около 20-25 батальонно-тактических групп оккупантов).

И именно поэтому, говорит Жданов, украинский Генштаб решил нанести контрудар ‒ для того, чтобы сбить наступательный темп, а не ждать, пока наши войска будут выматываться постоянными атаками оккупантов.

"В этом назрела потребность, потому что данное направление самое угрожающее из всех. Это направление наиболее многочисленное, на нем сконцентрировано наибольшее количество российских войск", – подытожил эксперт.

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Напомним, ранее Олег Жданов прогнозировал, что процесс освобождения украинских земель от российских оккупантов начнется не раньше середины июня нынешнего года.

"Об освобождении этих территорий мы сможем начать с вами разговор где-то в июне, не раньше. То есть, что-то там срочно для поддержки войск будет передаваться на фронт. Но в малых количествах. Массированное снабжение и подразделения, оснащенные западными образцами техники – не раньше июня появятся на фронте. Почему? Потому что надо научить людей", ‒ заметил Жданов.

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