Самоубийства и паника: врач раскрыл мрачную картину с COVID-пациентами

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Врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал о том, как изменились симптомы у пациентов с коронавирусом.

В интервью Главреду он подчеркнул, сейчас пациенты в основном жалуются на активный кашель, которого раньше не было.

"То есть сейчас человек не может ни повернуться, ни сесть, потому что начинается сильный кашель, который не дает ему нормально дышать. Также появилось кровохарканье - люди кашляют с кровяными сгустками", - говорит медик.

Он уточнил, что еще одним ухудшением является прогрессирующие сопутствующие заболевания.

"Например, у тех, кто имеет сахарный диабет, наблюдаются значительные повышения уровня сахара в крови, а также активные проблемы возникают у тех, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. Причем все это не зависит от возраста - например, у молодого человека уровень сахара может быть в 3-4 раза выше нормы", - отметил медик.

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По его словам, среди COVID-пациентов участились и психологические расстройства, которые часто происходят уже после наступления пневмонии.

"Люди становятся неадекватными - если год-два назад это были единичные случаи, то теперь это очень частое явление. Родственники пациентов, с которыми я общаюсь, просто не понимают, что творится - у человека появляются панические атаки, они не хотят уходить из больницы и требуют дальнейшей госпитализации, потому что у них есть страх идти домой (хотя эти уже не являются кислородозависимыми). Кроме того, они становятся склонными к самоубийствам. То есть те люди, которых мы выписываем вполне здоровыми, за две-три недели заканчивают жизнь самоубийством - за последние два месяца таких случаев стало существенно больше", - добавил Ричняк.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.