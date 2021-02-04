Санкции против каналов Козака: Данилов ответил на критику журналистов

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал решение о санкциях против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку.

Реагируя на критику решения о введении санкций со стороны международных федераций журналистов (International и European Federation of Journalists), Данилов в своем Facebook подчеркнул, что санкции против телеканалов нардепа Тараса Козака были введены, чтобы сохранить Украину.

"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что обеспокоенность, которую выражают международные и национальные организации, которые занимаются защитой свободы слова, ожидаемы и понятны. Однако призвал журналистские институты не делать поверхностные оценки.

"Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война. Война, которую ведет против нашей страны Россия, используя, в частности, все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых нам указывают", - отметил он.

Читайте такжеСанкции против каналов Козака: ЕС напомнил Киеву о свободе СМИДанилов подчеркнул, что одним из орудий гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что организациям стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, о судьбе которых они так заботятся, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: