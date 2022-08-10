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"Сбегут в РФ": эксперт объяснил, что будет с пророссийски настроенными украинцами после деоккупации

10 августа 2022, 01:46

На территорию России уедут много людей, но это не катастрофично ни для РФ, ни для них самих. Уже сейчас это отчасти произошло, так как Кремль упростил задачу.

Игорь Эйдман
Игорь Эйдман объяснил, что будет с пророссийски настроенными украинцами / Фото УНИАН

После того как оккупированные Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины, коллаборанты сбегут в Россию, а все остальные граждане останутся и будут жить нормально. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман.

"В своё время Славянск и Краматорск российские наёмники тоже захватывали, правда, на короткий срок. Тем не менее, эти города вернулись в Украину без проблем. Думаю, что те, кто сотрудничает с российскими властями, просто сбегут. Сбегут и те, кто участвовали в войне, даже те, кого насильно мобилизовали, потому что тоже побоятся остаться. А все остальные люди останутся и будут жить нормально", - считает эксперт.

По словам Эйдмана, на территорию России сбегут много людей, но это не катастрофично ни для РФ, ни для них самих.

"Раз они так любили Россию – пожалуйста. Уже сейчас это отчасти произошло. Как ни парадоксально, российские власти облегчили задачу, и огромное количество людей с оккупированных территорий уже перебрались в Россию. Проукраински ориентированные люди сбежали с Донбасса в Украину. Кого-то вывезли в Россию, и таких много (знаю, потому что мои друзья помогают таким перебраться из России в Евросоюз). Но, к счастью, таких людей не задерживают в России, если они прошли фильтрацию, их не арестовали и не посадили в лагерь. Эти люди с Донбасса, из Мариуполя через Прибалтику или Финляндию уезжают в ЕС. А те, кто так любит Россию, в России и остаются. Так что отчасти этот вопрос уже снят", - отметил он.

Как сообщал Главред, украинское сопротивление активизировалось во всех городах, которые временно захватили путинские солдаты. В частности, в Херсоне партизаны установили в городе инсталляцию – подвесили чучело российского военного.

Во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов со словами "Готовтесь!".

В то же время в Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года.

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