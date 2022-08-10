"Сбегут в РФ": эксперт объяснил, что будет с пророссийски настроенными украинцами после деоккупации

Игорь Эйдман объяснил, что будет с пророссийски настроенными украинцами / Фото УНИАН

После того как оккупированные Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины, коллаборанты сбегут в Россию, а все остальные граждане останутся и будут жить нормально. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил социолог, публицист, автор книг ("Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др.) Игорь Эйдман.

"В своё время Славянск и Краматорск российские наёмники тоже захватывали, правда, на короткий срок. Тем не менее, эти города вернулись в Украину без проблем. Думаю, что те, кто сотрудничает с российскими властями, просто сбегут. Сбегут и те, кто участвовали в войне, даже те, кого насильно мобилизовали, потому что тоже побоятся остаться. А все остальные люди останутся и будут жить нормально", - считает эксперт.

По словам Эйдмана, на территорию России сбегут много людей, но это не катастрофично ни для РФ, ни для них самих.

"Раз они так любили Россию – пожалуйста. Уже сейчас это отчасти произошло. Как ни парадоксально, российские власти облегчили задачу, и огромное количество людей с оккупированных территорий уже перебрались в Россию. Проукраински ориентированные люди сбежали с Донбасса в Украину. Кого-то вывезли в Россию, и таких много (знаю, потому что мои друзья помогают таким перебраться из России в Евросоюз). Но, к счастью, таких людей не задерживают в России, если они прошли фильтрацию, их не арестовали и не посадили в лагерь. Эти люди с Донбасса, из Мариуполя через Прибалтику или Финляндию уезжают в ЕС. А те, кто так любит Россию, в России и остаются. Так что отчасти этот вопрос уже снят", - отметил он.

Как сообщал Главред, украинское сопротивление активизировалось во всех городах, которые временно захватили путинские солдаты. В частности, в Херсоне партизаны установили в городе инсталляцию – подвесили чучело российского военного.

Во временно оккупированном Херсоне местные партизаны передали новый пламенный "привет" херсонским коллаборантам. В пределах города они массово расклеили листовки с фотографиями пособников русских оккупантов со словами "Готовтесь!".

В то же время в Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года.

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