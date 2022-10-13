"Сборный образ террориста": Зеленский жестко "припечатал" Путина

Владимир Зеленский жестко высказался в адрес Владимира Путина / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Путин является сборным образом террориста для Украины и ее жителей. Об этом глава государства заявил в интервью немецкой ZDFheute Nachrichten.

По словам президента, российский диктатор сейчас либо не хочет вести диалог с Украиной, либо не понимает, что с каждым ракетным ударом шансы на переговоры исчезают.

При этом он подчеркнул, что Украина оставляет возможность для переговоров, но уже с другим президентом РФ.

"Он (Путин - ред.) для нас сегодня, для нашей страны - это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет не о чем говорить. Поэтому мы говорим, так как мы страна, которая выступает за мир, мы говорим, что да, мы с Россией будем говорить, но с другим лицом уже", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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