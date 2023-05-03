"Сценариев может быть два": эксперт рассказал, сколько будет продлиться украинское контрнаступление

Наше успешное контрнаступление даст ответ на то, какая часть из оккупированных территорий будет освобождена.

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Эксперт рассказал, сколько будет продлиться украинское контрнаступление / 28 ОМБр, скриншот

Сколько будет длиться украинское контрнаступление покажет только боевая обстановка, но сценариев может быть два, уверен руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В интервью Главреду он отметил, что наступление может быть быстрым, когда удастся пробить линии обороны врага, продвинуться в тыл, нанести ему серьезные потери и освободить значительную часть украинской территории.

"Второй вариант будет более медленным, если враг будет упираться и применять все, что только может, и будет иметь определенные успехи в обороне. Тогда нам нужно будет применять тот артиллерийский огневой вал, но лучше, чем это делали русские, точнее и эффективнее", - пояснил эксперт.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Мусиенко подчеркнул, что наше успешное контрнаступление даст ответ на то, какая это будет часть освобожденных территорий.

"Также контрнаступление уменьшит потенциал российских войск, сыграет на деморализацию личного состава войск РФ, и может повлечь определенные события в России и дать нам дополнительное окно возможностей. Все это вместе действительно может привести к тому, что война может завершиться раньше. По крайней мере, текущая ее фаза", - подытожил эксперт.

Смотрите видео полного интервью Александра Мусиенко Главреду:

Контрнаступление украинских военных

Ранее американский телеканал СNN подчеркивал, что Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению. Отмечалось, что долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая из сторон готовится, очень красноречиво говорит о ее готовности. РФ сейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием".

Британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Также ранее сообщалось, что армия Украины столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, ситуация в определенной степени ограничивает возможности для проведения успешной контрнаступательной операции. Для успеха ВСУ на поле боя нужно больше боеприпасов. Чехия готова увеличить поставки боеприпасов и проведет работу с союзниками, чтобы найти возможность организовать дополнительное обеспечение из других источников, заявил чешский президент Петр Павел.

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