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Селедка вместо сардины: украинцев предупредили об обмане с консервами

20 декабря 2021, 16:59
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В баночках, где написано "Сардины в масле", находится селедка.

консерва
Украинцев обманывают с рыбными консервами / УНИАН

В Украине на прилавках магазинов продаются латвийский рыбные консервы, на этикетке которых написано название ценной рыбы "Сардина", однако на самом деле производитель кладет туда совсем другую рыбу.

На этикетке также мелким шрифтом написано "clupea harengus", которая с мертвой латыни переводится как банальная сельдь, говорится в материале ТСН.

Отмечается, что "clupea harengus", или же обычная селедка принадлежит к семейству сельди. В нее же входят более 50 родов рыб. И один из них – это сардины, которые бывают 3 видов – сардина, сардинела, сардинопс.

Именно эти слова должны указываться в составе изготовителей. Это требование ДСТУ и европейского стандарта, потому что селедка с сардиной, хоть и дальние родственники и похожие снаружи, но все-таки разные рыбины.

"Сельдь и сардина – это совершенно разные рыбы. Сардина – более элитная рыба, она чаще используется в консервах. Сельдь – меньше идет", – отмечает директор Института рыбного хозяйства НААН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Игорь Грициняк.

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Производитель из Латвии подтвердил то же, но уточняет, что они используют "балтийскую сардину".

"Это разные виды рыбы. Мы используем балтийскую сардину. Она небольшого размера, но она очень вкусная, потому что свежего отлова", - говорит владелец латвийской компании по производству консервированной рыбы Ингус Вацкаганц.

В материале отмечается, что сардина – это рыба из теплых вод Атлантики, плавающая вдоль побережья Африки, Мексики, Венесуэлы и Средиземноморья. Одна из версий: ее название произошло от итальянского острова Сардиния.

А сельдь – это житель северных вод Атлантического океана – от Норвегии до Гренландии. Да и еще водится он в Северном и Балтийском морях.

"В баночках, где написано "Сардины в масле" и "Сардина в масле" - находится селедка", - отметила заведующая отделом молекулярно-генетических исследований Института рыбного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Алла Мариуца.

В свою очередь латвийские производители говорят, что "балтийская сардина" – это собственное название, а сардинелла – это сорт рыбы. При этом на банках просто пишут "балтийская сардина".

Напомним, ранее сообщалось о том, что львиная доля масла на украинских прилавках - фальсификат. Оно разбавлено растительными жирами и другими опасными компонентами.

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