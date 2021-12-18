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Украинские прилавки завалены фальсификатом масла: кто фабрикует и как отличить подделку

18 декабря 2021, 17:45
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На украинском рынке количество фальсификата масла составляет от 20 до 80%.

Масло
Масло в Украине в большинстве подделка / Reuters

Львиная доля масла на украинских прилавках - фальсификат. Оно разбавлено растительными жирами и другими опасными компонентами.

Как пишет OBOZREVATEL, если добавлять растительные жиры, могут образоваться очень вредные для организма трансжиры.

"Фальсифицировать масло качественным растительными жирами не всегда выгодно. Потому фальсификат делают из отходных жиров животного происхождения. Это все перерабатывается и уже эти новые жиры, которые промышленность наша создает, попадают в масло", - рассказала глава правления "Споживча довіра" Елена Куликова.

Кроме того, иногда в некачественное масло добавляют антибиотики, говорит Куликова. А если регулярно употреблять такой продукт, то со временем организм привыкнет и в дальнейшем перестанет воспринимать антибиотики. То есть, лекарства перестанут помогать человеку.

На украинском рынке количество фальсификата масла составляет от 20 до 80%.

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"Фальсификация определяется сложно. Когда уровень фальсификации 50-90% растительных жиров, легко определить, но когда уровень меньше 10%, то это сделать сложно даже профессионалам", - отметил руководитель центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий.

Госпродпотребслужба и органы местной власти назвали тех, кто производит фальшивое масло

  • "Богодуховский молокозавод", фальсифицированное масло которого обнаружили в школах в Кировоградской области. Также ранее поддельную продукцию этого завода выявили в Харькове.
  • "Эней", фальсификат которого обнаружили в Пистинском лицее Ивано-Франковской области.
  • "Оди" - это сладкосливочное масле "Селянське", 73% жира.

Итак, как правильно выбрать масло?

В домашних условиях проверить масло практически невозможно, но все-таки есть некоторые лайфхаки.

В частности, качественное масло не может стоить дешево. Также фальсификат можно определить по консистенции: молочный жир быстро твердеет. То есть, если масло мягкое, его не получается разрезать ножом или же продукт неправильной формы, то однозначно можно утверждать – это либо фальсификат, либо его неправильно хранят. В обоих случаях покупать такую продукцию не стоит.

Напомним, ранее специалисты центра экспертиз Тест купили в интернете у разных продавцов 10 баночек икры. После завершения исследований оказалось, что 7 из 10 экземпляров – фальсификат.

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