Стерненко разорвал решение суда и отправился к генпрокурору

Сергей Стерненко демонстративно разорвал постановление суда о домашнем аресте / УНИАН

Одесский активист Сергей Стерненко, которого суд обвиняет в убийстве и назначил меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста, порвал постановление на глазах у своих сторонников.

На своей странице в Facebook он опубликовал видео уничтожение решения суда об избрании ему меры пресечения.

После завершения заседания Стерненко вышел к митингующим под стены столичного Шевченковского районного суда и сообщил сторонникам, которые устроили акцию в его поддержку, что исполнить решение суда он не может. Причина заключается в том, что для домашнего ареста в постановлении указан адрес в Одессе, где обвиняемый формально прописан, однако там находится здание воинской части. Активист заверил, что его адвокат сообщал судье и прокурору, что он сейчас проживает в Киеве.

После уничтожения постановления суда Стерненко вместе со сторонниками устроили акцию под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой, а затем пошли к Офису президента. Главу ГПУ хотели спросить. Как выполнить абсурдное решение суда, но она активистов проигнорировала, также не отвечала и на телефонные звонки. Затем участники акции отправились к зданию Офиса президента и скандировали "Киев, вставай!", "Аваков черт!" "Зелю геть!".

Напомним, в мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Александра Исайкула и Ивана Кузнецова. Стерненко смертельно ранил Кузнецова ножом. Исайкул тоже был ранен.

Как ранее сообщалось, Стерненко поделился, что в СБУ ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.