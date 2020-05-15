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Роль Украины в транзите газа под вопросом: в Нафтогазе сделали заявление о Северном потоке-2

15 мая 2020, 20:37

Транзитный статус Украины и окончательная судьба Северного потока-2 зависят от позиции США.

Транзит газа
Украина может потерять стратегически важный статус / Корреспондент

Отказ Германии исключить Северный поток-2 из газовой директивы может вынудить Газпром провести реорганизацию корпорации и ударит по монопольному положению российской корпорации. Однако если газопровод все-таки достроят и он заработает, то транзитные перспективы Украины обречены на провал. Об этом рассказала советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль.

По ее словам, решение немецкого регулятора может привести к тому, что Газпром, скорее всего, будет искать пути, чтобы адаптироваться к новому европейскому законодательству, которое запрещает одной компании быть одновременно поставщиком и транзитером голубого топлива. Кроме того, российская компания вынуждена будет отдать 50% трубопровода другим компаниям и не сможет использовать путепровод на полную мощность.

"Одна компания может использовать не более 50% мощности трубопровода. Остальные 50% владелец должен предоставить в свободный доступ другим компаниям. Это сложно представить, поскольку "вход в трубу" есть только на территории РФ. Следовательно, в таком случае, даже если проект будет завершен, Россия сможет использовать его проектные транзитные мощности (55 млрд куб. м в год) только наполовину", - пишет Зеркаль на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, как утверждает Зеркаль, если Северный поток-2 запустят в эксплуатацию, это существенно навредит транзитному статусу Украины. Сейчас завершение строительства целиком и полностью зависит от позиции США.

"Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом. Если трубопровод будет достроен, наш транзит с высокой вероятностью приравняется к нулю. Именно поэтому санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства. Как известно, российский трубоукладчик Академик Черский уже зашел в немецкий порт Мукран, где находится логистический центр Nord Stream 2 AG и хранятся материалы для завершения строительства. Наши американские партнеры уверяют, что Газпрому не удастся задействовать свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США", - подчеркнула Зеркаль.

Ранее стало известно, что Газпром потерпел рекордные в истории убытки – компания потеряла более 4 миллиардов долларов только за первый квартал 2020 года.

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