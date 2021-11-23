Сгорело 1400 квадратных метров: в одном из районов Киева вспыхнул большой пожар

В Киеве сгорели 1400 кв.м офисного здания / Telegram ГСЧС Украины

В Дарницком районе Киева ночью 23 ноября вспыхнул крупный пожар – огонь охватил 1400 кв.м площади мансардного этажа офисного здания.

Вызов к спасателям поступил в 04:41, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По адресу ул. Коллекторная, 3 выехали пожарные из ближайших подразделений. Всего к тушению огня привлекли 14 единиц техники, с огнем боролись 55 спасателей.

Как видно из видео, опубликованного спасателями, внутри помещения им приходилось работать в противогазах и в условиях плохой видимости из-за сильного задымления.

Пожарным удалось укротить огонь – пожар потушили в 07:35. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания пока не сообщают.

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Как сообщает Киев Оперативный, тушить пожар было сложно, ведь из-за деревянных перекрытий здания огонь распространялся очень быстро.

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Загорелся верхний этаж здания / Telegram ГСЧС Украины

​Напомним, 22 ноября в Киеве горело здание института автоматики. Из-за возгорания людей из помещения пришлось эвакуировать. Причины пожара устанавливаются.

Ранее произошел крупный пожар в Киево-Печерской лавре. Там загорелась мастерская по росписи икон, которая расположена в двухэтажном здании площадью 800 кв.м. Огонь перекинулся также на крышу. Из-за пожара пострадал один человек, пострадавшего передали медикам.