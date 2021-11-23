УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сгорело 1400 квадратных метров: в одном из районов Киева вспыхнул большой пожар

23 ноября 2021, 11:06

До прибытия спасателей пылал весь верхний этаж здания.

false
В Киеве сгорели 1400 кв.м офисного здания / Telegram ГСЧС Украины

В Дарницком районе Киева ночью 23 ноября вспыхнул крупный пожар – огонь охватил 1400 кв.м площади мансардного этажа офисного здания.

Вызов к спасателям поступил в 04:41, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По адресу ул. Коллекторная, 3 выехали пожарные из ближайших подразделений. Всего к тушению огня привлекли 14 единиц техники, с огнем боролись 55 спасателей.

Как видно из видео, опубликованного спасателями, внутри помещения им приходилось работать в противогазах и в условиях плохой видимости из-за сильного задымления.

Пожарным удалось укротить огонь – пожар потушили в 07:35. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания пока не сообщают.

Реклама

Как сообщает Киев Оперативный, тушить пожар было сложно, ведь из-за деревянных перекрытий здания огонь распространялся очень быстро.

false
Загорелся верхний этаж здания / Telegram ГСЧС Украины

​Напомним, 22 ноября в Киеве горело здание института автоматики. Из-за возгорания людей из помещения пришлось эвакуировать. Причины пожара устанавливаются.

Ранее произошел крупный пожар в Киево-Печерской лавре. Там загорелась мастерская по росписи икон, которая расположена в двухэтажном здании площадью 800 кв.м. Огонь перекинулся также на крышу. Из-за пожара пострадал один человек, пострадавшего передали медикам.

viber
новости Киева ГСЧС пожар
Сейчас вы просматриваете новость «Сгорело 1400 квадратных метров: в одном из районов Киева вспыхнул большой пожар». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в бедуПриметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьГороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грусть Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуПриметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в беду Любовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обманЛюбовный гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – кардинальные перемены, Рыбам – обман Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойМокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой
11:06

Сгорело 1400 квадратных метров: в одном из районов Киева вспыхнул большой пожар

10:56

Украинцев предупредили о рекордном подорожании мяса: "Это продовольственная катастрофа"Видео

10:54

Поговорил по телефону и выбросился в окно: подробности трагедии с COVID-пациентом под ЛуцкомВидео

10:29

США вооружат Украину комплексами Stinger, Javelin и вертолетами - CNNВидео

10:17

Пьяный активист "Дорожного контроля" сбил женщину в Виннице

Реклама
10:01

"Картина страшная, тела обуглены": число жертв огненного ДТП с автобусом в Болгарии может возрастиФотоВидео

09:57

"В одном белье шел искать маму": на Киевщине женщина бросила 2-летнего сына и ушла пьянствовать

09:53

"13 лет сами себя не отсидят": в Украине напомнили Януковичу об ожидающем его срокеВидео

09:47

Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня

09:44

Уцелевший в трагедии Ан-26 курсант остался без обещанной квартиры и просит Зеленского о помощиВидео

09:30

Как в Новый год 2022 угодить Тигру, чтобы он принес в дом счастье и благополучие

09:15

Мать-рекордсменка из Киева помогла выкормить 150 младенцевВидео

09:06

США ввели новые санкции против Северного потока-2: в Москве их назвали "недопустимыми"Видео

08:47

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

08:43

"Отдал свою кислородную маску ребенку": в Киеве пожарный вынес малыша из пылающего домаВидео

08:40

Сегодня в Украине ударят морозы, Киев готовится к снегопаду: прогноз погоды на 23 ноября

08:38

Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине

08:32

Проект "Стена": зачем вдруг понадобилось тратить на него 17 миллиардовмнение

08:29

Гороскоп на сегодня 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныВидео

08:28

Коронавирус в Украине 23 ноября: за сутки более 12 тысяч новых COVID-случаев и 720 смертейВидео

Реклама
08:21

Настоящий кладезь полезных веществ: 6 причин полюбить цветную капусту

08:01

"Путин поймал кураж": Климкин оценил вариант вторжения РФ в Украину

07:57

Привет из СССР или прощай будущее: ТОП-7 вещей нищеты, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

07:39

Страшное смертельное ДТП в Болгарии: в автобусе на трассе сгорели заживо 45 человекВидео

07:25

Новый опасный челлендж в соцсетях: 10-летняя девочка проглотила магнитные шарики и чуть не умерлаВидео

06:46

Роман Цимбалюк. В Кремле учуяли, чем пахнет кулак НАТОВидеоблоги

06:39

МВФ выделил Украине транш на 700 млн долларовВидео

06:22

Над Россией навис топор новых санкций США: заставит ли это Кремль отказаться от наступления на Украинумнение

06:14

Самые лучшие идеи для обустройства балкона: как сделать просторную зону из минимальной площадиФотоВидео

05:40

Вкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

05:30

От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

05:18

Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о неожиданной аномалииВидео

05:05

Как убедиться, что яйца свежие и еще 6 кухонных лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь

04:52

Медик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахара

04:51

23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

04:25

MARUV спутали с Хюррем-султан в новом дэнс-видеоВидео

04:18

Newsader. Путин струсит, или Почему большая война против Украины маловероятнаВидеоблоги

04:14

"Всё рванёт": астролог назвала год краха России

03:41

С чем есть гречку для максимальной пользы и вкуса - ответ диетологаВидео

02:17

Ученые составили топ-3 привычек, которые продлевают жизнь

Реклама
01:56

В Сети появилось последнее фото Валерия Гаркалина

01:55

Пенсионерам в Украине с декабря увеличат выплаты: кого ждет прибавкаВидео

01:50

Польза или вред: ученые выяснили, как кофе и чай влияют на здоровье человекаВидео

01:47

Запад готов биться за Украину с Россией: в Минобороны объявили о решительном контрударе по МосквеВидео

01:05

Как навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиВидео

00:38

Прыгнул на стол и стал звездой Сети: в Грузии кот в прямом эфире прервал политическое шоуВидео

00:12

Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуВидео

22 ноября, понедельник
23:37

Северный поток-2 станет ударом по Германии: Украина предупредила Берлин о последствиях запуска трубыВидео

23:18

Актер с "самым большим мужским достоинством в мире" показал свой половой орган в эфире утреннего шоуВидео

23:04

Они приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подаркиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять