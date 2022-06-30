"Шаг доброй воли": у острова Змеиный ВСУ сбили российский вертолет и отправили купаться в море

Вертолет оккупантов / Командование Воздушных Сил ВСУ

У острова Змеиный ВСУ сбили российский вертолет. Как сообщает командование Юг, это случилось 28 июня.

Россияне пытались организовать спасательно-поисковую операцию, но вертолет проявил "шаг доброй воли" и "приземлился на борту крейсера "Москва".

"Накануне один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море между островом Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением. Оккупанты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет попросил посадку на борту "москвы". В настоящее время Змеиный дымит, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются", — говорится в сообщении.

Также появились фото острова Змеиный после бегства российских войск.

На спутниковых снимках виден дым от горящих автомобилей и зданий в местах в северной части Змеиного.

Остров Змеиный / Maxar Technologies

Освобождение острова Змеиный

Ранее стало известно, что в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции ВСУ с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный войска РФ в течение ночи спешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами.

В Качестве отговорки они рассказали про "жест доброй воли" и желание сохранить жизни личного состава, который попал под мощный огонь украинских защитников.

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