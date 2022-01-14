Школьное питание: в Кривом роге подают "золотые" макароны

Макароны для школьников стали "золотыми" / ua.depositphotos.com

В Кривом Роге отдел образования Саксаганского района города закупил для школ и садов района макароны по заоблачной цене - 71,80 гривен за килограмм.

Как сообщает Первый Криворожский со ссылкой на сайт госзакупок Prozorro, тендер был проведен в конце декабря. Закупка составляла 32824 кг макаронных изделий для учеников и воспитанников дошкольников учебных заведений с участием двух фирм: ФЛП "Мирошниченко Элина Валерьевна", предлагавшей поставки этого продукта за 1 933 333,60 (т.е. 58,8 за кг ) и ООО "Агроном-КР" - за 2 356 763,20 ( 71,8 за кг, то есть на 13 грн дороже, чем у конкурента).

Победил последний, более дорогой, участник с ценой 71,8 за кг макарон.

При этом, на открытых площадках цена на макароны составляет в общей сложности 42,70 гривны за 0,8 кг или 53,38 гривны за 1 кг. Таким образом разница составляет 18,42 гривны. И это несмотря на то, что цена у оптовиков должна быть ниже, чем в обычных магазинах.

По данным Youcontrol, ООО-победитель зарегистрировано более 3 лет назад и уже выиграло тендеры на общую сумму 54 миллиона 71 тысячу 672 гривны.

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В его "биографии" имеет несколько судебных дел по поводу несвоевременной поставки продукции и отказах от поставок.

Напомним, в городе Червоноград Львовской области в школах детей-льготников кормят отдельно от одноклассников. Детям дают другие блюда и сажают за отдельным столом.

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