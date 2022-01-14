Кормят по другому меню и отдельно от других: детей-льготников сделали изгоями на Львовщине

Детей-льготников кормят отдельно от остальных / Facebook Yuliya Dmytruk

В городе Червоноград Львовской области в школах детей-льготников кормят отдельно от одноклассников. Детям дают другие блюда и сажают за отдельным столом.

Как сообщила член общественного совета при исполкоме Червоноградского горсовета Юлия Дмитрук сообществе "Родители SOS", к ней обратились родители первоклассницы, которая учится в одной из школ Червонограда и получает бесплатное питание.

Из-за того, что дети питаются отдельно, над ними насмехаются другие ученики, говорит активистка.

"По сути, дети-льготники получают питание в начальных классах бесплатно и стоимость их порции составляет 34 грн. Остальные же ученики покупают себе порцию за 35 грн. Если в классе есть льготники, то им накрывают отдельный стол от остальных одноклассников. Дети насмехаются над льготниками, по поводу чего и обратилась ко мне мама первоклассницы", – написала Юлия Дмитрук.

Читайте такжеУкраинцы "разнесли" новое школьное меню: Клопотенко ответил на критикуАктивистка также опубликовала фото того, как выглядит меню для детей в одной из школ Червонограда.

"Рис и рыба – это для льготников, а картофельное пюре и рыбная котлета – для тех, кто платит. Такая себе сегрегация", – отметила Юлия Дмитрук.

Ранее в Сети показали, чем кормят детей в различных школах Украины. В Мариуполе Донецкой области, например, блюда из одного меню, напоминают совершенно разные блюда.