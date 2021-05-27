Штраф и громкое обвинение: Нацсовет нанес новый удар по "каналам Медведчука"

Три телеканала нарвались на штрафы Нацсовета / УНИАН

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о наложении штрафов на три украинских телеканала.

Оштрафованы телеканалы NewsOne, НАШ и 112 Украина за призывы к разжиганию войны и дискриминацию украинских Вооруженных сил. Штрафные санкции к каждой компании составили более 100 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Телеканал NewsOne

Канал должен уплатить штраф в размере 114 тысяч гривен за высказывания гостя программы от 4 января 2021 года Эпицентр украинской политики Вячеслава Пиховшека, содержавшие ксенофобские, дискриминационные и унизительные признаки. Отмечается, что ни ведущая, ни руководство канала не предприняли мер для пресечения правонарушения.

Телеканал 112 Украина

Канал обязали уплатить штраф в размере 114 тысяч гривен за высказывания экс-нардепа Петра Симоненко в передаче Голос народа, которая транслировалась 29 и 31 января 2021 года. Отмечается, что Симоненко назвал вооруженный конфликт на Донбассе "гражданской войной", что исключает участие в нем Российской Федерации.

Телеканал НАШ

Канал получил два штрафа на сумму более 228 тысяч гривен. Первый за передачу Марафон от 15 декабря 2020 года, в которой бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отрицал участие России в вооруженной агрессии против Украины. Второй за трансляцию той же передачи от 15 января 2021 года. В ней нардеп V-VII созывов Верховной Рады Елена Бондаренко называла военных Вооруженных сил Украины "преступниками".

Каналу НАШ также назначена еще одна внеплановая проверка за эфир ток-шоу Марафон от 4 мая текущего год. В нем сотрудники СБУ зафиксировали высказывания Петра Симоненко со скрытыми призывами к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти, а также пропаганду коммунистического тоталитарного режима.

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