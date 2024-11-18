'Ситуация сложная': Украина может оказаться без ракет от США - Жданов

Перспективы относительно будущих решений Трампа на посту президента США пока туманны.

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Трамп даже еще не определился со спецпредставителем по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Главные тезисы Жданова:

Трамп может давать нелогичные распоряжения по Украине

Предсказать будет ли Трамп передавать ракеты Украине сложно

Джо Байден недавно предоставил Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами США по стране-агрессору России. Это очень важное решение, которое дает больше возможностей Украине, ведь США еще до этого предоставили ВСУ необходимое для ударов вооружение.

Однако уже менее чем через два месяца его каденция на посту президента США закончится и принимать важные решения в Штатах будет Дональд Трамп. Но предсказать, какой будет его политика в отношении Украины пока невозможно. Об этом военный эксперт полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью Главреду.

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"С Трампом ситуация сложная, потому что, как написало одно из американских изданий, "характер Трампа таков, что по многим вопросам он сам еще не знает, как будет делать". Он очень импульсивный человек и способен дать абсолютно нелогичное распоряжение", - подчеркнул он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Жданов добавил, что с одной стороны Трамп прекрасно понимает, что проиграть США не могут перед РФ, но с другой - республиканец не хочет оплачивать из кармана американских налогоплательщиков войну в Украине.

Разрешение на удары по РФ американским вооружением

Напомним, Джо Байден за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа предоставил Украине разрешение использовать американское вооружение для ударов вглубь России.

В этом решении Байдена поддержали многие мировые лидеры. Например, президент Польши Дуда заявил, что разрешение на удары по России от Штатов может стать решающим моментом в войне.

Однако, как писал Главред, нашлись и противники разрешения на удары по РФ. Премьер Словакии Роберт Фицо считает, что это решение якобы может сорвать мирные переговоры.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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