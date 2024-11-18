Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов

Разрешение США бить вглубь России ракетами ATACMS – это игра на повышение ставок, радоваться пока рано, считает полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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Разрешение бить вглубь России США, может, и дали Украине, а ракеты – пока нет, отметил Жданов / Коллаж: Главред

Президент США Джозеф Байден сделал Украине прощальный подарок перед завершением своей каденции – разрешил использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Вашингтон воздерживается от официальных заявлений об этом решении, а сообщила о нём американская пресса. Впрочем, как отметил президент Зеленский, "такие вещи не анонсируют – ракеты сами за себя скажут". Правда, пока что Украина сможет применять американские ракеты только по Курской области РФ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главреду, что даст Украине разрешение США бить по России американскими дальнобойными ракетами, как усилит позиции ВСУ, предоставил ли Вашингтон, помимо разрешения, сами ракеты нашей стране, а также как ответит Россия на очередную пересечённую Украиной и её союзниками "красную линию".

Что изменит для Украины, если ей действительно разрешили бить вглубь России? И, если судить по тем сообщениям, которые есть сейчас, что именно нам разрешили?

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Практически ничего нам не разрешили. Сидим дальше, выдыхаем, не нервничаем и продолжаем ждать.

Ведь, посмотрите, французское издание Le Monde, которое вчера сообщило, что французскими SCALP можно бить по территории России, сегодня эту новость убрало. То есть Макрон не высказался в поддержку этой инициативы, потому французские СМИ дали задний ход.

Разрешение бить вглубь России, по Курской области, решит только одну проблему, да и то если нам дадут ракеты. Ведь разрешение-то, может, и есть, но ракет нет! В последний раз нам поставляли ATACMS ещё летом, когда были нанесены удары по Крыму с применением как раз этих ракет.

Пока ракет нет, само разрешение ничего не изменит.

Если нам дадут эти ракеты, для Курской области – хотя бы десяток, то это поможет нам удерживать эту территорию с меньшими потерями и большей гарантией того, что нас оттуда не выбьют до начала переговоров. Важно ведь то, что, пока украинские войска находятся в Курской области, у Путина нет шансов заявить о "мире в обмен на территории".

Даже десяток ракет ATACMS помогут ВСУ сохранить контроль над Курщиной, убеждён Жданов / Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Вообще, эти сообщения о разрешении бить вглубь России – скорее, часть большой игры на геополитическом уровне.

Сначала был звонок Шольца Путину, причём Шольц позвонил не по собственной инициативе – звонок был согласован. В том числе его пытались согласовать и с Зеленским, но он выступил категорически против. Макрон тоже был против. Но Британия вроде как поддержала, но сейчас публично премьер-министр Британии говорит, что звонками ничего решить нельзя. Иными словами, он вроде и не отрицает, что он мог быть не против этого звонка, но составил мнение, что телефонным звонком Путина не остановить. Со Штатами, похоже, звонок тоже был согласован.

Итак, состоялся согласованный звонок, в котором Шольц высказал Путину коллективную позицию Запада: надо прекращать войну и выводить войска из Украины. Понятно, что для Путина это не вариант, и он устроил нам сначала рекордный шахедный удар с использованием 145 "шахедов", а потом – массированный ракетный удар. В ответ на это мы услышали якобы разрешение США бить по территории России.

Таким образом, идёт игра на повышение ставок с обеих сторон. Видимо, не могут договориться либо об условиях прекращения огня и начала переговорного процесса, либо вообще об условиях итогов этой войны: где надо остановиться, кому куда отойти, что за кем останется.

Может ли Байден предоставить ракеты для ударов вглубь РФ, в рамках тех крупных поставок, которые произойдут до конца его каденции?

До конца президентского срока Байдена Украину действительно ждут крупные поставки военной помощи США, однако есть большие сомнения в том, что в этих поставках будет всё необходимое для нанесения ударов вглубь РФ. В принципе, это возможно, но сомнения связаны с тем, что все эти пакеты помощи, которые сейчас в экстренном порядке нам отправляются, были согласованы заранее. Все заявки были проговорены и поданы ещё летом, когда эти вопросы обсуждались. Если будет корректировка этих заявок, есть шанс получить и нужные ракеты. Если заявки не будут корректироваться, то ракеты мы можем получить разве что отдельным пакетом помощи. Но денег пока что на отдельные поставки нет.

Если Байден не даст ракеты для ударов по России, то Трамп – тем более?

С Трампом ситуация сложная, потому что, как написало одно из американских изданий, "характер Трампа таков, что по многим вопросам, он сам ещё не знает, как будет поступать". Он очень импульсивный человек и способен дать абсолютно нелогичное распоряжение. Трамп непредсказуем. С одной стороны, оптимисты говорят, что Трамп не может дать проиграть Соединённым Штатам, а с другой – Трамп говорит, что не хочет, чтобы американские налогоплательщики оплачивали нашу войну. До сих пор он не определился со спецпредставителем по Украине. Потому пока перспективы самые туманные.

Трамп не хочет, чтобы американские налогоплательщики оплачивали войну в Украине, напомнил Жданов / ua.depositphotos.com

Если разрешение – это лишь игра на повышение ставок, то каким может быть следующий шаг со стороны России в ответ на разрешение бить по её территории?

У России остался один вариант ответа, если Путин отпустит тормоза, – применение тактического ядерного оружия. По данным некоторых российских источников, запасы ракет России позволяют ей осуществить ещё 3-4 массированных удара, не более того. С учётом производства, если растянуть процесс месяца на два, чтобы успели что-то склепать – на пять массированных ракетных ударов.

Российские источники говорят, что генштаб РФ уже давно всё понимает, а вот в Кремле очень разочарованы результатами последнего массированного ракетного удара по Украине, потому что блэкаут не наступил. В результате атаки есть лишь повреждения, которые Украина активно устраняет. Погасить энергетику Украины России не удалось даже таким большим количеством ракет, которое давно не применялось. Россия даже не может повторить зиму 2022-2023 годов, когда мы сутками сидели без света, ей это не по силам сейчас.

Путин может ответить ядерным ударом на разрешение США бить по России американскими ракетами – Жданов / kremlin.ru

Поэтому я предполагаю, что у России остаётся лишь один вариант – применение тактического ядерного оружия. Если Путин на это решится, и, если Запад не предпримет какие-нибудь шаги, чтобы этого не допустить. Все конвенциональные способы эскалации конфликта Россия уже использовала.

Уточните, применение тактического ядерного оружия может последовать в ответ на разрешение США бить вглубь России или в ответ на уже осуществлённые удары?

На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Сколько раз уже Россия говорила, что, мол, эту "красную линию" перейдёте, и мы устроим вам Армагеддон. Мы третий год в ожидании Армагеддона со стороны России. И третий год Россия сама стирает начерченную собой "красную линию" и проглатывает ту пилюлю, которую мы ей засовываем.

Поэтому сказать, когда именно Россия так отреагирует, сложно. Кстати, до сих пор нет реакции Кремля на эти сообщения в СМИ о разрешении.

США разрешили Украине бить по Курской области ракетами ATACMS, сообщают СМИ / Инфографика Главреда

Может быть, в Кремле ждут официального объявления разрешения? Ведь пока что были лишь сообщения в СМИ.

Да, может быть, ждут официального заявления. Как говорят в армии, не спеши выполнять приказ руководства – его могут отменить.

Пока что у нас есть лишь сообщения СМИ. Хотя так всё хорошо начиналось: США дали разрешение, Британия и Франция поддержали разрешение своими ракетами, а потом начались нюансы – бить-то можно, но только по Курской области, Франция вообще стала удалять свои сообщения о поддержке этого решения, Британия молчит. Такими темпами завтра вполне может выясниться, что какой-то там сумасшедший советник Байдена выбежал и сказал, что есть разрешение.

В общем, пока не будет официального разрешения Вашингтона бить вглубь России, я бы особо не радовался.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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