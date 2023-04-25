Скабеева изошла пеной после заявления Буданова об освобождении Крыма

Скандально известная топовая российская пропагандистка Ольга Скабеева во время очередного эфира на телеканале "Россия 1" в стране-агрессоре вышла из себя и практически сорвалась на крик ‒ пытаясь прокомментировать недавнее заявление руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о деоккупации полуострова Крым.
Скабеева настолько возмутилась планами украинских военных – выйти на границы 1991 года ‒ что без тени сомнения назвала Кирилла Буданова "террористом".
"Террорист" Буданов заявляет, что ВСУ войдут в Крым, и уточняет, что никакого ядерного ответного удара не будет. И вообще – до конца года "украинские боевики" вроде бы выйдут на границы 1991 года", — едва ли не кричала Скабеева.
Смотрите видео инцидента с пропагандисткой Ольгой Скабеевой:
Заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу Крыма
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.
"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", - сказал Буданов.
Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный также считает, что война в Украине закончится только после того, как не будет президента страны-агрессора Владимира Путина.
"Путин точно не скажет, что можно не воевать. Для Путина этот путь уже отрезан. Он свои ставки уже сделал", - сказал Розумный.
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