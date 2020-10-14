Скандал из-за указа Зеленского: Кизим ответил на демарш Минска

Игорь Кизим рассказал о вызове в МИД Беларуси / ej.by

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим прокомментировал вызов в белорусский МИД для вручения ноты протеста из-за указа президента Владимира Зеленского о привлечении IT-специалистов.

Как написал украинский дипломат в своем Facebook, встреча хоть и носила эмоциональный характер, но была конструктивной и касалась других вопросов.

По его словам, претензии белорусской стороны ему не понятны, "а перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушениях Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике".

"Указ был принят в связи с обращениями тех самых белорусских специалистов, которыми было высказано желание работать в Украине, и их просьбами создать для этого более приемлемые условия их пребывания. При этом очевидно, что если такая просьба была высказана, значит, их что-то не устраивает у себя дома, в Беларуси. Они захотели уехать в другую страну, и очевидно, что в силу многих обстоятельств Украина для них очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и т.д.). И Украина готова таких людей принять. Так в чем же тут "недружественность"? Как мне кажется, это скорее акт помощи тем людям, которым сейчас нелегко в Беларуси (хотя бы временно), — подчеркнул Кизим.

Украинский посол напомнил, что в 2014 году Лукашенко подписал аналогичный указ под тем же номером об оказании помощи украинцам, которые из-за войны на Донбассе бежали в Беларусь.

"И речь сейчас не о численности украинцев, которых принял братский белорусский народ (спасибо ему за каждого украинца), а о готовности в трудный период оказать помощь тем, кто в ней нуждается. А бизнес, какой бы сферы он ни касался, будет оставаться и работать там, где созданы условия для его развития, честной конкуренции и получения прибыли. И исключений, как мне кажется, тут нет", — добавил Кизим.

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Напомним, 14 октября, белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой Минск выразил озабоченность принятием указа о привлечении IT-специалистов из республики.

Беларусь рассматривает указ президента Украины Владимира Зеленского об IT-специалистах как недружественный шаг, отметили в МИД республики.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 "О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь". Документ должен способствовать ривлечению высококвалифицированных IT-специалистов и развитию инвестиционного потенциала Украины.