Скандал с назначением Фокина в ТКГ: у Зеленского расставили точки над "і"

Андрей Ермак / УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал участие экс-премьера Витольда Фокина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сказал он в эфире телеканала Украина 24, слова и заявления Фокина носили публичный характер и не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом Украины Владимиром Зеленским было принято решение о его выводе из ТКГ.

"Каждый человек имеет право на собственную позицию, но если эта позиция становится публичной, особенно в столь чувствительной и деликатной теме, безусловно, этому должны были дать оценку, и она была дана. Я считаю, что Витольд Павлович абсолютно адекватно оценил эту ситуацию. Как политик с большим опытом, он понимает, что его позиция, особенно которая стала публичной, если она идет вразрез с позицией делегации, даже если это было приукрашено СМИ, то это, безусловно, проблема. И думаю, что он достаточно адекватно отнесся к данной ситуации", - отметил сказал Ермак.

Он подчеркнул, что при первоначальном общении с Фокиным подобные заявления от него не звучали, иначе этот вопрос был бы поднят раньше и Фокин не был бы введен в состав ТКГ.

Читайте такжеУ Кравчука оценили скандальные заявления Фокина и рассказали о разногласиях в ТКГПо словам главы ОП, решение о приглашении Фокина в ТКГ было "коллективным", и принималось с учетом того, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, начиная от шахтера, имеет достаточно большой управленческий и политический опыт.

Ермак также подтвердил, что за все время работы в ТКГ Фокин ни разу не встречался с президентом Зеленским.

"Вы знаете, в ТКГ работает большое количество людей. Безусловно, в силу своей занятости у президента не всегда есть возможность пообщаться со всеми, кто хотел бы пообщаться с президентом и лично от него услышать его позицию. Но постоянно происходят консультации с Леонидом Кравчуком, с господином Резников, со мной, безусловно. Как вы знаете, я не участвую в ТКГ, но, конечно, знаю, что там происходит. Я являюсь политическим советником, который работает в рамках Нормандского формата", - рассказал он.