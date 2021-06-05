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Скандал вокруг восхождения на Эверест учительницы с Прикарпатья: ложь, разоблачение и признание

5 июня 2021, 15:09

Мохнацкая утверждала, что была на вершине Эвереста и нарвалась на жесткую критику.

Собрано все, что нужно знать о восхождении Мохнацкой на Эверест
Собрано все, что нужно знать о восхождении Христи Мохнацкой на Эверест / facebook.com/Христя Мохнацкая

Учительница географии и альпинистка Кристина Мохнацкая из Ивано-Франковска, сообщила, что покорила Эверест, однако позже ее обвинили во лжи, да и сама она уточнила информацию о восхождении.

Информация о том, что Мохнацкая покорила Эверест, появилась 2 июня на странице ее компании Nova Gora в Facebook и на странице Университета короля Даниила, который спонсировал альпинистку.

Примечательно, что время покорения вершины было указано разное. В компании сообщили, что Мохнацкая 1 июня позвонила в 5:41 и сказала, что находится на вершине.

В вузе поделились, что альпинистка добралась до вершины в 7:04 по киевскому времени.

Позже участник восхождения на Эверест – украинский альпинист Дмитрий Семеренко – первый житель Днепра, покоривший эту вершину, опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором обвинил Мохнацкую во лжи.

"Наша команда благополучно взошла на Эверест, благополучно спускаются…Ребят, вот Христя Мохнацкая, прям великомученица какая-то. Я как бы уважаю всех людей, люблю, но не люблю лгунов… Она не взошла, и она не взошла с кислородом… Очень медленно шла…", – утверждал Семеренко.

Дмитрий Семеренко обвинил Кристину Мохнацкую во лжи – опубликовано видео

Через несколько дней сама Мохнацкая на своей странице в соцсети объяснила, что произошло во время схождения на Эверест. Сначала пост был в открытом доступе, а позже прочесть его уже было нельзя.

Содержание самой важной чести поста есть на galka.if.ua.

По словам Мохнацкой, она не поднялась на вершину Эвереста, поскольку ее гиду Калдину стало плохо – болела голова, не мог идти, и она не захотела оставлять его одного без аптечки и чая. Альпинистка добавила, что до вершины оставалось 10-15 метров.

"...Дава мой второй шерпа (проводник – Ред.), говорит, чтобы я шла за ним... а Калдина оставить здесь, я в отчаянии оставляю Калдина и иду... Все эти доли минуты меня мучает совесть, что я оставила Калдина одного... Дава быстро пошел вперед, много людей, ветер... я Даву не догнали... Он уже на вершине... вот-вот вершина... метров 15-10 до вершины я делаю фото Давы, себя и понимаю, что Калдин там один... Может произойти что угодно... я начала самостоятельно спускаться...", – поделилась учительница.

Мохнацкая подчеркнула, что не знает, засчитают ли ей покорение вершины, однако для нее это не главное.

"...Я там была… Все живы и здоровы! Это главное!", – утверждала альпинистка.

Напомним, Кристина Мохнацкая 10 апреля отправилась в Непал. Для осуществления поездки и подъема на Эверест были собраны 114 тысяч долларов. Одним из главных спонсоров Мохнацкой является Университет короля Даниила.

Мохнацкая планировала покорить Эверест без использования дополнительного кислорода.

В сюжете ТСН в конце мая говорилось, что альпинистка полтора месяца сходила на Эверест без запасов кислорода.

Справка. Эверест (другое название – Джомолунгма) – это высочайшая вершина Земли. Высота Эвереста составляет 8848,86 м, пишет Википедия.

Вершина находится в Гималаях на хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района (принадлежит Китаю).

Первым Эверест 29 мая 1953 года покорили новозеландец Эдмунд Хиллари и его непальский проводник Норгей Тенцинг.

Первыми среди украинцев вершину покорили Сергей Бершов из Харькова и Михаил Туркевич. Украинцы впервые попали на вершину Эвереста 4 мая 1982 года.

Эверест Кристина Мохнацкая
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