Скандальный нардеп Шевченко опозорился отвратительным фейком о 'смерти' мужчины в ТЦК

Пост Шевченко после огласки "исчез", однако появился другой - не менее отвратительный.

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Шевченко не скрывал своих симпатий к Лукашенко и Путину / коллаж Главреда. Фото: Facebook Шевченко

Нардеп Евгений Шевченко, который накануне полномасштабного вторжения РФ ездил "на ковер" к Лукашенко в Беларусь, распространил российский фейк о "смертельном избиении мужчины во время вручения повестки в Белой Церкви".

Соответствующий пост Шевченко разместил в своем Telegram. При этом депутата не остановил тот факт, что указанные слухи уже были опровергнуты в украинских медиа ранее. Однако после огласки и призывов военных к СБУ расследовать деятельность Шевченко на канале депутата сообщение исчезло и появилось другое - без извинений и с оправданиями российской ИПсО.

Что написал Шевченко

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В своем сообщении Шевченко ссылался на неизвестных "местных жителей", которые "рассказали" о "смерти" какого-то неназванного мужчины в больнице от "побоев", после того как его забрали в ТЦК.

"В СМИ информации пока нет. Похоже, пытаются скрыть инцидент и замять дело", - добавил от себя пророссийский нардеп.

Скриншот Анатолия Штефана

На бред Шевченко отреагировали чиновники и полиция

После фейковой публикации Шевченко в полиции заявили, что к правоохранителям подобных сообщений не поступало. Представители ТЦК также утверждают, что указанных ситуаций во время общения с жителями города не возникало.

В то же время российские СМИ, в частности Russia Today, немедленно "подхватили" фейк Шевченко в продвижении своей ИПсО, сосредоточенной вокруг мобилизации в Украине.

Офицер ВСУ, блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан, в свою очередь, призвал привлечь Шевченко к ответственности за распространение фейков.

"Надеюсь Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, которое привело к массовому распространению фейка, которое сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко", - написал армейский.

Шевченко не извинился

Депутат ВР после того, как "снес" фейковую публикацию, опубликовал новое сообщение, в котором усомнился в том, что распространил неправду.

"Поэтому считаю информацию не подтвержденной и на данный момент не имеющей события преступления. Но умалчивать информацию про подобные происшествия не имею права", - ответил нардеп.

Скриншот Главреда

Впоследствии "Штирлиц" добавил, что "лица, которые запустили это предварительно, работниками СБУ установлены, материалы удалили и записали видеообращение".

Кто такой Шевченко - скандалы с участием депутата

Евгений Шевченко до полномасштабного вторжения России не скрывал своих пророссийских взглядов. Например, поздравил с Александра Лукашенко с "победой" на президентских "выборах" в Беларуси.

Шевченко даже ездил к Лукашенко "на прием", после чего одиозного парламентария исключили из "Слуги народа".

А за полгода до вторжения "22 февраля" нардеп похвалил Путина и назвал россиян "братским народом".

Из-за своих нескрываемых симпатий к государству-агрессору Шевченко неоднократно получал от коллег-политиков "на орехи". Как писал Главред, перепалка из-за взглядов Шевченко произошла во время эфира ток-шоу 28 июля 2021 года. Тогда экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк посоветовал Шевченко "ехать в Россию" или "к Лукашенко", которому тот, цитируя Шкиряка, "*** облизывает".

Другой скандал произошел уже в стенах Верховной Рады. Депутатам не понравилось, что Шевченко резко "перекрасился" и появился в зале парламента в камуфляже. В результате нардепа выгнали.

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