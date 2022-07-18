"В трусах придешь": скандального друга Лукашенко - нардепа Шевченко выгнали из зала ВР

Евгений Шевченко устроил новый скандал в Раде / Скриншот

В зале Верховной Рады Украины произошел скандал. Группа народных депутатов выгнала из помещения внефракционного депутата Евгения Шевченко, которого ранее исключили из фракции Слуга народа.

Причиной конфликта стало то, что скандальный нардеп, который печально известен своими связями с Александром Лукашенко, явился в Раду в форме Вооруженных сил Украины.

Народные депутаты в жесткой форме высказали претензии Шевченко. Они напомнили, что камуфляж вправе носить только военнослужащие ВСУ и другие военных формирований.

В конце концов Шевченко был вынужден покинуть парламентский зал.

"В трусах придешь", - крикнул ему вслед один из нардепов.

Как известно, Евгений Шевченко известен своими симпатиями к Александру Лукашенко. Это и стало причиной его исключения из фракции Слуга народа. В апреле он ездил в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси, хотя официально его никто не делегировал.

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