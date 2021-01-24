Скичко рассказал о тесных связях с Офисом президента, Зеленским и о планах стать министром

Скичко рассказал о тесных связях с Офисом президента и планах стать министром / УНИАН

Бывший комик, шоумен и телеведущий, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко станет губернатором Черкасской области. 29-летнего Скичко на должность председателя Черкасской облгосадминистрации уже утвердил Кабмин, теперь дело за указом президента. Но в кресле губернатора Скичко не задержится - он метит на кресло министра инфраструктуры, о чем он не скрывает.

"За последнее время я прочитал много версий, и конспирологических в том числе. Я хочу сказать одно - время покажет. Я смог достаточно хорошо вникнуть в сферу инфраструктуры. Я полтора года занимался изучением инфраструктуры в комитете Верховной Рады. Благодаря этому на сегодняшний день я могу дискутировать со специалистами, экспертами, и мне не стыдно за то, что я говорю", - рассказал Скичко в интервью изданию Страна.

При этом Скичко подтвердил, что губернаторская должность для него – это всего лишь ступенька в карьере.

"Я готов подтвердить, что должность главы ОГА для меня – это ступень, которую я буду использовать, чтобы расти и двигаться дальше в карьере. Сказать, что это будет должность министра или какая-то другая, пока невозможно. Никто даже не знает, сколько времени у меня будет на то, чтобы показать результат в Черкасской области", - объяснил он.

Также Скичко рассказал о тесных связях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я прекрасно общаюсь с Офисом президента. Не готов говорить, кто изначально подбросил идею губернаторства, но про мои амбиции роста (сейчас не говорю про губернаторское кресло) знал президент, глава Офиса президента и заместитель главы Офиса президента. Я всегда про это говорил", - уточнил он.

В то же время Скичко подчеркнул, что его тесть - известный бизнесмен Леонид Юрушев – не способствовал его продвижению по службе.

"На сегодняшний день я нахожусь ближе к президенту, к ОП и Кириллу Тимошенко, чем мой тесть. Почему и как мой тесть внезапно мог меня пролоббировать на должность губернатора Черкасской области?", - отметил Скичко и добавил, что тесть изначально был не в восторге от того, что он в политике.

Александр Скичко – что о нем известно