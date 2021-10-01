"Сколько буду жить – буду благодарен": украинец рассказал, как это жить с чужим сердцем в груди

Сергей уже почни год живет с чужим сердцем / скриншот

Житель города Сарни в декабре 2020 года стал первым реципиентом, кому в Ровенской области успешно пересадили сердце. Сейчас Сергей способен пройти более 20 километров в день и поддерживает связь с родственниками донора.

Девять месяцев назад он начинал восстановление после пересадки сердца с прогулок вокруг дома. Сейчас за день он может пройти 21 километр. По словам мужчины прогулки позволяют ему чувствовать себя здоровым, пишет "Суспільне".

"Жить стал полноценной жизнью. Ходить хочется каждый день, и много. Здорово себя чувствую. Двадцать лет так не хотелось ходить, как сейчас, хожу. Все стало после операции улучшаться. Я это почувствовал, еще находясь в больнице, когда уже ходил по больничному коридору", – говорит житель города Сарны Сергей.

Жизнь с новым сердцем

Операцию в Ровенской городской больнице Сергею в прошлом году в декабре сделали бесплатно. Тогда это была первая успешная пересадка сердца в Ровенской области и перед ней врачи пациенту ничего не гарантировали.

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"Сколько буду жить – буду благодарен им"

Мужчина вспоминает, как весной ездил к родственникам 39-летнего ровенчанина Назара Тополюк. Именно его сердце спасло мужчину.

"Сколько буду жить – буду благодарен им. Мы с ними находимся на связи, общаемся. Обмениваемся мнениями о жизни. Был я на могиле донора, Назара. Я ему отдал дань уважения, поблагодарил его, если можно так сказать, за предоставленный мне шанс жить", – поделился Сергей.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов. В частности, сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией. Это был ее единственный шанс. Живое сердце донора 28 сентября в столицу удалось оперативно доставить менее чем за час.

Донором стал 38-летний винничанин. Медики не смогли спасти его жизнь из-за сложной черепно-мозговой травмы. Врачи констатировали смерть головного мозга, а родные дали разрешение на забор его органов