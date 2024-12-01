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Сколько часов украинцы будут без света: графики отключений на 2 декабря

Мария Николишин
1 декабря 2024, 19:47
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Графики отключений электроэнергии будут действовать в течение пятнадцати часов.
Сколько часов украинцы будут без света: графики отключений на 2 декабря
Графики отключения света / коллаж: Главред, фото: pixabay

Ключевые тезисы:

  • Графики отключений будут действовать с 07:00 до 22:00
  • Для промышленности и бизнеса графики будут применяться с 06:00 до 22:00
  • В течение дня будут действовать одна или две очереди отключений

В понедельник, 2 декабря, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как говорится в сообщении, причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

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Отмечается, что объем ограничений для бытовых потребителей будет таким:

  • 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
  • 08:00 - 10:00 - две очереди отключений;
  • 10:00 - 11:00 - одна очередь отключений;
  • 11:00 - 19:00 - две очереди отключений;
  • 19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применяться с 06:00 до 22:00.

В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику", - говорится в сообщении.

Сколько часов украинцы будут без света: графики отключений на 2 декабря
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, графики отключения света в Украине сейчас не статичны, а могут меняться по несколько раз в сутки. Дело в том, что, несмотря на настройку энергетиками резервных систем питания после массового обстрела Россией энергоинфраструктуры, общая ситуация остается непредсказуемой.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что этой зимой у украинцев может не быть света по 4-8 часов в день.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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