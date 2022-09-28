Сколько Украина потеряла из-за войны: названа колоссальная сумма

Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Дениса Шмыгаль на селекторном совещании с главами ОВА заявил, что ущерб, понесенный Украиной из-за развязанной Россией войны, уже в 1,6 раз превысил ВВП нашей страны за прошлый год.

"Ситуация с убытками зафиксирована по состоянию на июнь. Потребность в средствах, согласно этому отчету, 349 млрд долларов, почти 350 млрд. Конечно, эта сумма больше, чем целое ВВП нашего государства за прошлый год. В 1,6 раза больше суммы, чем ВВП", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в первую очередь финансовые ресурсы нужны для быстрого восстановления, социальной и критической инфраструктуры, а также для подготовки к зиме.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на херсонском направлении оккупанты несут огромные потери. Лишь в результате одного удара, российские военные КамАЗвами вывозили тела ликвидированных вояк.

Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщал, что по данным на 24 августа, потери армии РФ уже составили более 80 тыс. оккупантов. Среди них ликвидированы, раненые и те, кто просто сбежал с поля боя. Он отметил, что эти потери более в 5 раз превышают количество потерянных воинов на войне в Афганистане.

Читайте также: