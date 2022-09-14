У Кабмина есть план на переговоры о вступлении Украины в ЕС за два года - Шмыгаль

Техническая часть переговоров о вступлении Украины в ЕС может занять всего два года, что будет рекордом для стран-кандидатов, говорит премьерм Шмыгаль
Техническая половина обсуждения вопроса о вхождении Украины в Евросоюз может занять всего два года ‒ рекорд в принципе для любой страны-кандидата. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Обычно такие переговоры длятся 5-7-8 лет. Наша амбиция - сделать это гораздо быстрее, за два года", – заявил он.
Достичь этого, по словам Шмыгаля, должно помочь полное согласие украинского общества по поводу евроинтеграции Украины.
"Какая еще страна могла ответить на опросник всего за три недели? А для какой период между подачей заявки до получения статуса кандидата длился всего три месяца? Однако, когда я говорю о возможности очень быстрых переговоров с ЕС, я не только базируюсь на этой скорости. Правительство уже разработало дорожную карту, которая расписывает, как пройти этот путь за два года, фиксирует наши узкие места и определяет, как их пройти. Это и дает мне основания для такого оптимизма", – пояснил он.
В то же время, Шмыгаль не исключает, что вторая, политическая половина переговоров может затянуться.
"Достижение политического консенсуса (между странами ЕС по вопросу принятия Украины. – Главред) станет еще одним вызовом для нас. Мы уже сейчас должны найти все аргументы для наших партнеров. И при этом не забываем, что Россия продолжает информационно и гибридно влиять на Европейский союз и будет тормозить наше вступление", – резюмировал он.
Вступление Украины в Европейский Союз
Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.
Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.
Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.
Другие новости:
- "На нужды, вызванные варварской войной РФ": Украина получила от ЕС 1 миллиард евро помощи
- В Кабмине назвали сроки действия временной защиты в ЕС для беженцев из Украины
- Кулеба перечислил страны ЕС, которые до сих пор не поставляют Украине оружие