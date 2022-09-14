У Кабмина есть план на переговоры о вступлении Украины в ЕС за два года - Шмыгаль / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Техническая половина обсуждения вопроса о вхождении Украины в Евросоюз может занять всего два года ‒ рекорд в принципе для любой страны-кандидата. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Обычно такие переговоры длятся 5-7-8 лет. Наша амбиция - сделать это гораздо быстрее, за два года", – заявил он.

Достичь этого, по словам Шмыгаля, должно помочь полное согласие украинского общества по поводу евроинтеграции Украины.

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"Какая еще страна могла ответить на опросник всего за три недели? А для какой период между подачей заявки до получения статуса кандидата длился всего три месяца? Однако, когда я говорю о возможности очень быстрых переговоров с ЕС, я не только базируюсь на этой скорости. Правительство уже разработало дорожную карту, которая расписывает, как пройти этот путь за два года, фиксирует наши узкие места и определяет, как их пройти. Это и дает мне основания для такого оптимизма", – пояснил он.

В то же время, Шмыгаль не исключает, что вторая, политическая половина переговоров может затянуться.

"Достижение политического консенсуса (между странами ЕС по вопросу принятия Украины. – Главред) станет еще одним вызовом для нас. Мы уже сейчас должны найти все аргументы для наших партнеров. И при этом не забываем, что Россия продолжает информационно и гибридно влиять на Европейский союз и будет тормозить наше вступление", – резюмировал он.

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Президент Владимир Зеленский после этого отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

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