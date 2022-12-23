"Скорее, чем думают россияне": эксперт рассказал, когда украинская энергетика будет под защитой

Это приведет к снижению дефицита электроэнергии и подготовки экономики Украины к более продуктивной работе после Нового года, считает Виталий Кулик.

Эксперт рассказал, когда украинская энергетика будет под защитой / Википедия, Главред

В ближайшие несколько месяцев Украина получит системы Patriot, которые защитят критическую инфраструктуру.

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что Patriot нам готовы предоставить тогда, когда украинские военные научатся с ними работать.

"Я считаю, что это произойдет скорее, чем думают россияне, и мы увидим системы, которые только должны были бы получить, уже в работе. Это, конечно, должно улучшить оборону наших энергетических объектов, ТЭЦ и энергосетей, и, возможно, приведет к снижению дефицита электроэнергии и подготовки экономики Украины к более продуктивной работе после Нового года, а именно восстановление энергетики", - пояснил эксперт.

Также он не исключил попыток контратак РФ на Сумском, Черниговском направлениях или даже провокаций на белорусской границе, а также попытки нанести еще один крупный удар по энергетическим сетям, что может совпасть с холодами на новогодние праздники.

"Пока что нам везет с этой зимой, но чем большими будут морозы, тем выше будет вероятность нанесения новых ударов со стороны РФ", - подытожил эксперт.

Передача ЗРК Patriot Украине

Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить Украине военную помощь на сумму 1 млрд долларов.

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

В ходе пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

По данным СМИ, Пентагон не исключает возможность обучения украинских военных эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot на военной базе в США. Сейчас американское Минобороны обсуждает вопрос о том, следует ли проводить полный цикл обучения на территории США или лишь его часть.

Читайте также: