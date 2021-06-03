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Сквер Слипака и бульвар Вирского: стало известно, какие улицы в Киеве переименуют

3 июня 2021, 15:24
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Новые названия получили не только ряд киевских улиц, но также переулки, бульвары и скверы.

Какие улицы в Киеве переименуют
Какие улицы в Киеве переименуют / flickr.com/[email protected]

В Киеве переименовали ряд улиц и переулков. Также городская власть присвоила скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имя Василия Слипака – известного оперного певца, Героя Украины, который погиб в боях на Донбассе.

Кроме того, проезд от улицы профессора Подвысоцкого до жилого комплекса Новопечерские Липки в Печерском районе переименован на улицу Николая Костомарова, пишет пресс-служба КГГА.

Безымянная площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе теперь называется Кловская площадь. А безымянная площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе – площадь Отрадная.

Кроме этого, детской школе искусств № 5 Оболонского района присвоено имя выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Венедиктова. А школа № 29 І-ІІІ ступеней Оболонского района г. Киева получила имя выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Как переименовали улицы и переулки в Киеве:

  • переулок Бабушкина в Шевченковском районе – в переулок Сеньковский;
  • переулок Валентины Терешковой 2-й в Дарницком районе – в переулок Кристины Алчевской;
  • переулок Радищева в Соломенском районе – в переулок Юрия Матущака;
  • улицу Крайнюю в Деснянском районе – на улицу Осипа Мандельштама;
  • улицу Академика Кржижановского в Святошинском районе – на улицу Емельяна Прицака;
  • улицу Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах – в улицу Холодноярскую;
  • улицу Саратовскую в Шевченковском районе – на бульвар Павла Вирского;
  • улицу Совхоз "Совки" в Соломенском районе – на улицу Проновскую;
  • улицу Павла Вирского в Деснянском районе – на улицу Анатолия Авдиевского.

Переименования в Киеве: новости

Ранее в Киеве переименовали одну из улиц. Улица Российская находится в жилмассиве Новая Дарница.

Напомним, мост Метро в Киеве предложили переименовать в честь Авакова. Киевляне зарегистрировали соответствующую петицию.

Как сообщалось, Википедия "переименовала" Киев. С сентября года столицу Украины в англоязычной версии Википедии начали называть по-другому.

новости Киева переименование улиц
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