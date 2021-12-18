Слабость Запада или кризис в Украине: эксперт объяснил, что может подтолкнуть РФ к нападению

Политолог Владимир Фесенко считает, что РФ вряд ли пойдет на открытую войну / УНИАН

Россия может усилить агрессию против Украины при двух условиях – если западные страны покажут свою слабость или внутри Украины будет серьезный кризис.

Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, пишет УНИАН.

Он не исключает, что РФ может продолжать агрессию против нашего государства.

"Но Россия начнет агрессию, прямую войну против Украины при двух условиях. Первое – если они увидят слабость Запада, и поэтому нынешние заявления о тяжелых последствиях для России, угрозы санкциями против России – это же не просто слова", – подчеркнул Фесенко.

Он напомнил, что в 2014 году не было таких угроз от других государств в сторону России, а все санкции уже вводились после начала российской агрессии против Украины. Сейчас же в сторону РФ звучат предупреждения. Кроме этого, есть поставки оружия в Украину, и наше государство имеет большую способность обороняться.

Реклама

Читайте такжеКаждый третий украинец готов к вооруженному сопротивлению в случае вторжения РФ – опросФесенко подчеркнул, что Россия может усилить свою агрессию, если увидит, что западные страны проявляют слабость и готовы пойти на какие-то уступки Кремлю.

"И, во-вторых, они пойдут в наступление на Украину только тогда, если увидят серьезный внутренний кризис в Украине, как в 2014 году. Если они будут видеть, что если Украина, пусть и не полностью, но остается более-менее стабильной, кризиса власти нет, то вряд ли они пойдут на прямую войну", – отметил политолог.

Российские военные возле украинской границы

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

Вас также может заинтересовать: