"Слабоумие и отвага": оккупант пытался уничтожить танк ВСУ ручной гранатой и поплатился

Оккупанты РФ пытались поразить украинский танк, однако снаряд прошел рядом с бронемашиной ВСУ.

Украинские защитники уничтожили окоп с оккупантами / Facebook/MinistryofDefence.UA

Один из российских оккупантов на поле боя решил уничтожить украинский танк с помощью обыкновенной ручной гранаты, однако результат противостояния оказался в пользу бронемашины ВСУ.

Соответствующее видео появилось в Сети. На нем запечатлено уничтожение группы оккупантов РФ. Видео снято батальоном К-2, входящим в состав 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Российские захватчики засели в окопе и оттуда вели огонь. При этом один из вражеских солдат решил уничтожить танк, на котором развивался флаг Украины, с помощью ручной гранаты.

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Предсказуемо, граната не причинила танку никакого вреда. А вот ответными действиями украинские танкисты уничтожили окоп, в котором засели российские оккупанты.

Добавим, что оккупанты РФ также пытались поразить украинский танк, однако снаряд прошел рядом с бронемашиной ВСУ, что видно на кадрах.

ВСУ уничтожили окоп с оккупантами / Скриншот

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы украинской армии осуществили крайне эффектную операцию и закинули при помощи беспилотника гранату прямо в открытый люк бронетехники оккупантов.

Украинские войны показали недюжинную солдатскую смекалку и соорудили бомбы-приманки для рыбы (которые были приобретены на AliExpress).

Как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.

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