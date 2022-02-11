Следующая встреча советников нормандской четверки запланирована на март - DPA

Андрей Ермак и Дмитрий Козак / коллаж Униан

В Берлине 10 февраля состоялись вторые за последний месяц переговоры политических советников нормандской четверки. Представители Германии и Франции заявили, что переговоры были "сложными". Еще одна встреча назначена на март.

В ходе переговоров были четко "выработаны различные позиции и возможные решения", пишет DPA.

Представители Германии и Франции заявили, что все участники обязались придерживаться Минских соглашений и "энергично работать над их полной реализацией".

Тем временем Россия озвучила условие для следующей встречи "нормандских" советников. Как заявил во время брифинга заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, переговоры могут пройти после заседаний политической подгруппы ТКГ.

"С учетом результатов переговоров в ТКГ. Мы договорились о том, что как только пройдут первые заседания ТКГ, посмотрим, как Украина будет выполнять "джентльменское" соглашение о том, что политические условия начнут обсуждать в ТКГ, тогда будем решать, когда нам собираться", - заявил Козак.

Реклама

Переговоры в нормандском формате

Переговоры политических советников лидеров нормандского формата 10 февраля в Берлине продолжались почти 9 часов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи заявил, что не удалось согласовать общий документ. При этом он добавил, что стороны подтвердили готовность продолжить переговоры.

"Я надеюсь, что мы скоро встретимся еще раз и будем продолжать эти переговоры. Все настроены на то, чтобы добиться результата", - заявил Ермак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также заявил, что Украина готова проводить очные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Турции.

26 января в Париже состоялись переговоры по Донбассу при участии политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Тогда стороны поговорили о ситуации с реализацией Минских соглашений, договорились о восстановлении режима прекращения огня без предварительных условий, а также выразили намерение продолжить диалог с целью поиска вариантов для запуска "Минска".

Читайте также: