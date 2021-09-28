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"Слишком дорого": в Нафтогазе ответили на газовое предложение Кремля

28 сентября 2021, 21:03
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Газ, который Украина покупает в Европе, обходится гораздо дешевле.

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Российский газ в Украине / УНИАН

Предложение России закупать газ напрямую из РФ фактически является принуждением Украины к миру.

Советник председателя НАК Нафтогаз Светлана Залищук говорит, что российский газ слишком дорогой для нашей страны с экономической, геополитической и безопасностной точек зрения.

"Очевидно, что Газпром пытается иссушить Украину, обескровить ее в энергетическом смысле. Это звучит примерно так же, как пусть Украина снова подсядет на иглу геополитического влияния России", – добавила Залищук, передает Обозреватель.

В этом контексте эксперт привела несколько примеров того, что "газ из России никогда не был дешевым для Украины ни геополитически, ни в сфере безопасности, ни в экономическом смысле".

"На протяжении многих лет нашей независимости нам продавали газ по дешевой цене в обмен на собственный суверенитет, затем был подписан беспрецедентный контракт, когда мы платили абсолютно необоснованные цены, чуть ли не самые большие в Европе", – отметила она.

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По ее словам, газ, который Украина покупает в Европе, обходится гораздо дешевле.

"Потому что мы покупаем его по рассчитанным тарифам, по определенной формуле. Зато Россия очень часто продает политический газ. Цена на него формируется в зависимости от того, кто в правительстве, хочет ли это правительство плавать в фарватере российской геополитики", – отметила Залищук.

Также Залищук ответила, почему это предложение Кремля прозвучало как раз накануне очередного отопительного сезона.

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"Россия планирует уменьшать объемы прокачки через Украину, соответственно, могут возникать проблемы с транзитной системой как таковой. Это принуждение к миру – показать Украине, что есть альтернативный путь, мол, покупайте у нас. Это часть геополитического давления на государство", - добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной по возобновлению прямых поставок газа. Данную инициативу поддерживает политическое руководство страны и российский газовый монополист Газпром.

Прямые поставки газа из России в Украину

В новейшей истории после распада СССР между Киевом и Москвой регулярно происходили газовые конфликты. Речь идет о конфронтациях, связанных с поставками российского газа в Украину и транзита топлива в Европу через украинскую ГТС. Россия неоднократно пыталась использовать газ с целью оказания политического давления на Украину.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс, однако практически до конца ноября 2015 года Украина не прекращала закупки российского газа. После этого Киев полностью прекратил покупать газ напрямую из РФ. Российский газ поступает на территорию Украины на реверсной основе из Европы, а Киев платит за него по европейским ценам.

В июле в Газпроме заявляли, что россияне не предлагали Киеву возобновить прямые поставки газа.

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