Сломанная артиллерия в Украине стала проблемой для Пентагона - NYT

Сломанная артиллерия в Украине стала проблемой для Пентагона / Иллюстративное фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные каждый день "насыпают" российским оккупантами из артиллерии. Тысячи снарядов заставляют высокотехничные пушки ломаться. После нескольких месяцев использования они просто сгорают. Треть из 350 гаубиц, переданных Украине, в любой момент может быть выведена из строя. Об этом сказал представитель министерства обороны США, сообщает The New York Times.

С поля боя уже были вывезены десятки единиц пушек для ремонта. Заменить ствол гаубицы невозможно в полевых условиях. Это стало "приоритетной задачей для европейского командования Пентагона". В Польше даже создали ремонтную мастерскую.

"С каждым потенциалом, который мы предоставляем Украине, а также с тем, который предоставляют наши союзники и партнеры, мы работаем над тем, чтобы у них были правильные пакеты поддержки обслуживания для поддержки этих возможностей с течением времени", — сказал представитель европейского командования США Дэниел Дэй.

Военная помощь Украине

Глава Белого дома Джо Байден ожидает, что поддержка Украины после выборов в обе палаты Конгресса – Палату представителей и Сенат – сохранится. При этом, по словам президента США, Киев получит не всю помощь, о которой просил. В частности, речь идет о современных самолетах.

4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина вскоре может получить хорошие новости от Америки. США могут подписать документы, связанные с очередным пакетом военной помощи.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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