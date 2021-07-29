"Случилось самое худшее": мама убитой 6-летней девочки в Харьковской области рассказала подробности

Убийство Мирославы Третьяк / ТСН

В Харьковской области пропала 6-летняя девочка Мирослава Третьяк, однако через несколько часов поисков ее тело нашли в заброшенном здании с признаками насильственной смерти.

О последних часах жизни девочки изданию Newsroom рассказали родные ребенка. Известно, что в убийстве подозревают 13-летнего соседа, с которым Мирославу видели односельчане.

6-летняя Мирослава с родителями жила в двухэтажном доме на 2 этаже. Этажом ниже жил 13-летний Б* с сестрой и матерью.

По словам мамы убитой Мирославы Татьяны Третьяк, с подозреваемым в зверском убийстве 13-летним подростком дочь была знакома с детства. Парень играл с детьми, среди которых были Мирослава и ее подруга Вика.

"Я даже говорила его матери, чтобы сказала ему играть отдельно, ведь они в разной возрастной категории", — говорит Татьяна.

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В злополучный день девочка также играла с подружкой, к ним присоединился и Б*.

"Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед Б* обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожок. Я сказала, не трогать его и просто уйти и обещала поговорить с его мамой, когда та придет", — рассказывает мама Мирославы.

Около 15:00 Мирослава сбегала в магазин, вернулась домой, немного отдохнула и снова пошла играть на улицу с подругой и взяла велосипед.

"Через час она пришла, я вымыла ей ручки, она взяла два персика и снова побежала к Вике. Она долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Б*", — рассказывает убитая горем мать ребенка.

Выяснилось, что Мирослава и Б* вместе пошли в сторону бывшей пекарни, и их больше не видели. Родители бросились искать девочку и увидели Б* одного, когда же его спросили о Мирославе, он сказал, что они в определенном месте разошлись и больше он ее не видел.

К поискам пропавшей девочки подключились полиция, волонтеры и местные жители.

Тело 6-летней Мирославы с признаками насильственной смерти обнаружили поздно ночью в тот же день в заброшенном доме.

"Во время поиска, когда люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что случилось худшее. Я до 5:00 утра был у того дома, но внутрь нас не пустили", — рассказывает дедушка погибшей Виктор Алексеевич.

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В том, что 13-летний Б* причастен к трагедии, родственники не сомневаются.

"Я не скажу, что он нормальный. Как можно назвать нормальным человека, который детей в школе толкает, бросает в них камнями, который котов в туалете топит", — говорит Татьяна.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, подозреваемого в убийстве могут отправить на принудительное перевоспитание.

"Парня допрашивают в присутствии родителей и адвоката. В настоящее время он является основным подозреваемым в совершении преступления. Он гулял с девочкой до ее исчезновения. Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. До этого возраста ребенок, совершивший преступление, не может быть отдан ограничению свободы, к нему могут быть применены только меры воспитательного характера", — рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает ТСН.

В приемнике для несовершеннолетних подозреваемый может находиться до трех лет. Затем, по истечению этого времени, руководство учреждения сделает вывод: перевоспитался ли человек и не угрожает ли он обществу. Если он все же остается асоциальным — срок содержания в приемнике могут продлить.

"Возраст фигуранта рассматривается по состоянию на момент совершения преступления. Если будут затягиваться сроки — это значение не возымеет, потому что возраст является фиксированным. В свою очередь, если в действиях родителей мальчика будут усмотрена халатность по отношению к его аморальным поступкам, тогда правоохранители могут принять соответствующие акты и по отношению к ним", — добавили в областной прокуратуре.

Там также подчеркнули, что правоохранители проверят факт того, что ребенок мог быть причастен к убийству животных.

13-летний подозреваемый участвовал в поисках девочки.

Как пишет Obozrevatel, школьник также пытался запутать правоохранителей. По словам местных жителей, когда у парня что-то спрашивали о Мирославе, он отмалчивался. При этом 13-летнего школьника последним видели с девочкой. В начале поисковой операции копы его опросили, после чего отпустили.

"Он в основном отмалчивался. Когда кто-то попросил у него телефон, то отказался его дать и даже не разблокировал. Но тогда это ни у кого не вызывало подозрений. Он все время пытался отвести поиск в другую сторону, говорил, что нужно идти в другом направлении", — рассказал один из местных жителей.

Задержали школьника уже после того, как правоохранители нашли вещи девочки.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.