УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Случилось самое худшее": мама убитой 6-летней девочки в Харьковской области рассказала подробности

29 июля 2021, 19:19

Школьник также пытался запутать правоохранителей и отмалчивался.

Убийство
Убийство Мирославы Третьяк / ТСН

В Харьковской области пропала 6-летняя девочка Мирослава Третьяк, однако через несколько часов поисков ее тело нашли в заброшенном здании с признаками насильственной смерти.

О последних часах жизни девочки изданию Newsroom рассказали родные ребенка. Известно, что в убийстве подозревают 13-летнего соседа, с которым Мирославу видели односельчане.

6-летняя Мирослава с родителями жила в двухэтажном доме на 2 этаже. Этажом ниже жил 13-летний Б* с сестрой и матерью.

По словам мамы убитой Мирославы Татьяны Третьяк, с подозреваемым в зверском убийстве 13-летним подростком дочь была знакома с детства. Парень играл с детьми, среди которых были Мирослава и ее подруга Вика.

"Я даже говорила его матери, чтобы сказала ему играть отдельно, ведь они в разной возрастной категории", — говорит Татьяна.

Реклама

В злополучный день девочка также играла с подружкой, к ним присоединился и Б*.

"Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед Б* обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожок. Я сказала, не трогать его и просто уйти и обещала поговорить с его мамой, когда та придет", — рассказывает мама Мирославы.

Около 15:00 Мирослава сбегала в магазин, вернулась домой, немного отдохнула и снова пошла играть на улицу с подругой и взяла велосипед.

"Через час она пришла, я вымыла ей ручки, она взяла два персика и снова побежала к Вике. Она долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Б*", — рассказывает убитая горем мать ребенка.

Выяснилось, что Мирослава и Б* вместе пошли в сторону бывшей пекарни, и их больше не видели. Родители бросились искать девочку и увидели Б* одного, когда же его спросили о Мирославе, он сказал, что они в определенном месте разошлись и больше он ее не видел.

К поискам пропавшей девочки подключились полиция, волонтеры и местные жители.

Тело 6-летней Мирославы с признаками насильственной смерти обнаружили поздно ночью в тот же день в заброшенном доме.

"Во время поиска, когда люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что случилось худшее. Я до 5:00 утра был у того дома, но внутрь нас не пустили", — рассказывает дедушка погибшей Виктор Алексеевич.

Читайте такжеНа Харьковщине пропала 6-летняя девочка: ребенка нашли мертвым

В том, что 13-летний Б* причастен к трагедии, родственники не сомневаются.

"Я не скажу, что он нормальный. Как можно назвать нормальным человека, который детей в школе толкает, бросает в них камнями, который котов в туалете топит", — говорит Татьяна.

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, подозреваемого в убийстве могут отправить на принудительное перевоспитание.

"Парня допрашивают в присутствии родителей и адвоката. В настоящее время он является основным подозреваемым в совершении преступления. Он гулял с девочкой до ее исчезновения. Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. До этого возраста ребенок, совершивший преступление, не может быть отдан ограничению свободы, к нему могут быть применены только меры воспитательного характера", — рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает ТСН.

В приемнике для несовершеннолетних подозреваемый может находиться до трех лет. Затем, по истечению этого времени, руководство учреждения сделает вывод: перевоспитался ли человек и не угрожает ли он обществу. Если он все же остается асоциальным — срок содержания в приемнике могут продлить.

"Возраст фигуранта рассматривается по состоянию на момент совершения преступления. Если будут затягиваться сроки — это значение не возымеет, потому что возраст является фиксированным. В свою очередь, если в действиях родителей мальчика будут усмотрена халатность по отношению к его аморальным поступкам, тогда правоохранители могут принять соответствующие акты и по отношению к ним", — добавили в областной прокуратуре.

Там также подчеркнули, что правоохранители проверят факт того, что ребенок мог быть причастен к убийству животных.

13-летний подозреваемый участвовал в поисках девочки.

Как пишет Obozrevatel, школьник также пытался запутать правоохранителей. По словам местных жителей, когда у парня что-то спрашивали о Мирославе, он отмалчивался. При этом 13-летнего школьника последним видели с девочкой. В начале поисковой операции копы его опросили, после чего отпустили.

"Он в основном отмалчивался. Когда кто-то попросил у него телефон, то отказался его дать и даже не разблокировал. Но тогда это ни у кого не вызывало подозрений. Он все время пытался отвести поиск в другую сторону, говорил, что нужно идти в другом направлении", — рассказал один из местных жителей.

Задержали школьника уже после того, как правоохранители нашли вещи девочки.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.

Харьковская область убийство
Сейчас вы просматриваете новость «"Случилось самое худшее": мама убитой 6-летней девочки в Харьковской области рассказала подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовилиЮля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинамДень ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам "Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2

Последние новости

19:30

В Карпатах разряд молнии покалечил туристов

19:30

Путин не вечен, только это ничего для Украины не меняет мнение

19:26

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

19:19

"Случилось самое худшее": мама убитой 6-летней девочки в Харьковской области рассказала подробности Видео

19:08

Врачи ответили, не станет ли МакSим "овощем" после комы и лечения

Реклама
18:59

Оборванные провода и поваленные деревья: Черновцы вновь накрыла стихия

18:55

Машине полностью срезало крышу: под Черкассами с семьей в ДТП погиб коп из Закарпатья Видео

18:45

Евросоюз ударит по СП-2 прямо перед его запуском: в Украине назвали сценарий блокады газопровода Видео

18:25

Ученые выяснили, почему образовываются тромбы у пациентов с коронавирусом

18:22

В Украину несутся грозовые дожди и резко похолодает Видео

18:00

"Слабость режима" Беларуси: постпред РФ в ООН обвинил Тихановскую в призыве к "свержению" Лукашенко

17:57

Какие мужские болезни обостряются после коронавируса COVID-19 - ответ уролога

17:53

Платная парковка во дворах Киева: кого заставят платить за стоянку у собственного дома Видео

17:51

"Большая стройка": урбан-парк на ВДНГ откроют уже этим летом – Тимошенко

17:47

"За 5 минут вспыхнула вся гора": туристы рассказали подробности лесных пожаров в Турции Видео

17:29

Dorofeeva выступит на уникальной сцене посреди Днепра

17:22

Угроза самосуда: дом обвиненного в убийстве девочки на Харьковщине подростка взяли под охрану Видео

17:21

Горят элитные отели в городе Бодрум: людей эвакуируют по морю - фото, видео Видео

17:17

"Сломанные розетки и душ по 35 гривен": турист из Черкасс пожаловался на отдых в Кирилловке

17:04

На "Азовстали" появится новая газоочистка: это поможет локализовать неорганизованные выбросы

Реклама
17:00

Ермак стал председателем президиума Конгресса местных властей Видео

17:00

"Слишком завёлся": украинского тренера выгнали из зала на Олимпиаде в Токио Видео

16:50

Жена Джеджулы обвинила его в избиении и унижении - телеведущий публично ответил

16:38

Новые правила на дорогах Украины: водители и пассажиры будут носить светоотражающие жилеты

16:34

Консервированная кукуруза на зиму: самый вкусный рецепт Видео

16:06

На популярном курорте в Турции заполыхали лесные пожары: пламя вблизи отелей Видео

15:59

Скандальная Анна Болейн Джоди Тернер-Смит собралась на главную роль в кинокомикс Marvel

15:52

Спецпропуска для проезда в транспорте: Ляшко рассказал о подготовке к новому локдауну Видео

15:31

В Слуге народа пояснили слова Арахамии о разговоре Зеленского с Байденом на повышенных тонах

15:23

Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни Видео

15:20

Поборемся за бронзу: первая ракетка Украины сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады Видео

15:17

"Большая стройка" Зеленского начинает в 2022 году масштабное обновление областных больниц

15:05

Любимчик фортуны и баловень судьбы: что сулит Стрельцу гороскоп на август 2021

14:53

Надел футболку с гербом России и пошел на работу: в супермаркете Киева случился резонансный инцидент Видео

14:52

Украинцам взвинтили цены на газ: кому придется раскошелиться с 1 августа Видео

14:43

Лариса Ницой со вкусом пристыдила группу Green Grey за омерзительный скандал

14:23

"После украинцев чистит": на Буковине турист-немец постоянно убирает на пляже мусор

13:55

Netflix обяжет актеров вакцинироваться от коронавируса

13:55

Польза кофеина для здоровья: против какого смертельного заболевания борется кофе Видео

13:53

"Поиск понимания" с Путиным и война в Украине: в ЕС призвали к переговорам с Россией Видео

Реклама
13:49

Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией Видео

13:48

Убийство 6-летней девочки на Харьковщине: подросток сознался в страшном преступлении

13:43

В Минздраве припугнули украинцев введением QR-кодов на проход в публичные места

13:26

Стало известно состояние Боба Оденкерка после сердечного приступа

13:03

Что делать при ДТП в Украине: алгоритм действий в случае аварии

12:55

Разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном пекле в августе Видео

12:41

В Минздраве назвали условие для отмены масочного режима в Украине Видео

12:39

День Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздника

12:36

В Киеве взорвалась самодельная бомба в почтомате "Новой почты". Потом взрыв случился в Одессе

12:33

Мы показали, что Украина может делать трансплантации, — Оксана Дмитриева

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять