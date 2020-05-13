У депутата от Слуги народа в Раде загорелся пульт для голосования

Пульт нардепа загорелся / Фото: скриншот из видео

В зале парламента у депутата от Слуги народа Максима Ткаченко загорелся пульт для голосования.

Дым повалил непосредственно во время голосования. Об этом написал в Telegram его коллега по фракции Александр Качура.

После возгорания среди нардепов началась паника, поэтому спикером парламента Дмитрием Разумковым был объявлен 30-минутный перерыв. Депутаты уверяют, что запах горящей проводки в зале чувствовался еще утром, о чем они сообщили вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

Затем к пульту подошел мужчина с набором инструментов, разобрал его и быстро устранил неисправность и задымление.

К слову, место Ткаченко находится рядом с местами главы фракции Давида Арахамии и зама Александра Корниенко.

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