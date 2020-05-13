УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У депутата от Слуги народа в Раде загорелся пульт для голосования

13 мая 2020, 17:48

Инцидент неожиданно случился во время голосования.

Пульт нардепа загорелся / Фото: скриншот из видео

В зале парламента у депутата от Слуги народа Максима Ткаченко загорелся пульт для голосования.

Дым повалил непосредственно во время голосования. Об этом написал в Telegram его коллега по фракции Александр Качура.

После возгорания среди нардепов началась паника, поэтому спикером парламента Дмитрием Разумковым был объявлен 30-минутный перерыв. Депутаты уверяют, что запах горящей проводки в зале чувствовался еще утром, о чем они сообщили вице-спикеру Рады Руслану Стефанчуку.

Затем к пульту подошел мужчина с набором инструментов, разобрал его и быстро устранил неисправность и задымление.

К слову, место Ткаченко находится рядом с местами главы фракции Давида Арахамии и зама Александра Корниенко.

Напомним, в России в подмосковном Красногорске загорелся частный пансионат-хоспис Второй дом с лежачими больными.

Как ранее сообщалось, в городе Шарджа, крупнейшем мегаполисе Объединенных Арабских Эмиратов, 5 мая произошел масштабный пожар на десятом этаже 48-этажного жилого здания Abbco.

новости Украины Слуга народа голосование загорелся Верховная Рада
Сейчас вы просматриваете новость «У депутата от Слуги народа в Раде загорелся пульт для голосования». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:55
Суд оставил бывшего главу МИД Кожару под стражей
17:50
Ветер любви 40 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020 Видео
17:50
Электронные сигареты: запретить или урегулировать?
17:48
У депутата от Слуги народа в Раде загорелся пульт для голосования Видео
17:36
Comic Con Ukraine 2020 - дата проведения и расписание фестиваля
17:15
Льготы и ЕСВ: Рада "подсластила" жизнь предпринимателям
17:04
"Вы просто ох*ели": в Сети разразился скандал из-за ремикса на песню-реквием Пливе кача
17:03
Новый этап смягчения карантина: Зеленский сказал, кто сможет работать Видео
17:00
Ветер любви 39 серия смотреть онлайн и обзор 13-05-2020 Видео
16:40
"Новая программа в действии": глава Минфина сказал, когда Украине светит первый транш МВФ Видео
16:38
Конец запретам: в Еврокомиссии назвали дату открытия границ ЕС для украинцев
16:09
В Украине смягчили условия пребывания на улице Видео
16:01
Украинцам запретили поездки в Беларусь по внутренним паспортам: в Кабмине назвали дату
15:41
Вырвался "на волю": больной COVID-19 украинец рискнул выйти на работу и спровоцировал резонанс
15:35
В густом лесу 2020 - дата выхода, актеры и сюжет сериала Видео
15:31
Шмыгаль анонсировал второй этап ослабления карантина Видео
15:10
"Накроет циклон": ряду областей Украины пообещали дожди Видео
15:08
Верланов оспаривает в суде свое увольнение с поста главы ГНС
14:52
Шмыгаль рассказал, на какую сумму хочет для Украины кредитов Кабмин
14:50
Как приготовить жареную картошку правильно: самый вкусный рецепт Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять