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Смерть главы Белорусского дома в Украине: в полиции назвали главные версии

3 августа 2021, 14:49
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В полиции не подтвердили информацию о слежке за Виталием Шишовым накануне гибели.

шишов
Виталий Шишов / t.me/beldomua

Найденный в Киеве повешенным гражданин Беларуси, глава общественной организации Белорусский дом в Украине Виталий Шишов не обращался ранее к украинским правоохранителям по поводу возможной слежки за ним.

Как заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, таких обращений не было ни в прошлом, ни в этом году.

"Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация… конечно же, эта информация сразу же будет срочно передана соответствующим службам", - сказал Клименко на брифинге во вторник в Киеве.

На вопрос журналиста, есть ли у полиции какая-либо информация о слежке за Шишовым, глава ведомства ответил: "Нет, на данный момент такая информация у Национальной полиции отсутствует".

Клименко также напомнил, что основными версиями следствия является самоубийство и умышленное убийство, имитированное под самоубийство.

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На теле Шишова обнаружили травмы, характерные для человека, который упал, сообщил Клименко.

В частности, на носу груди и левом колене обнаружены ссадины. Клименко не подтвердил информацию, что у Шишова был сломан нос.

Повешенного Шишова нашли на высоте 3 м, в то время как рост Виталия 1,85м, а все возвышения (пеньки), которые находятся рядом, не превышают 60 см.

Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:

  • Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.
  • Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.
  • В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.

Читайте также"Операция по ликвидации": за Шишовим была слежка, полиция об этом знала – Белорусский дом

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.

Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

новости Киева самоубийство убийство Виталий Шишов
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