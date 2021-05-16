СМИ обнародовали часть списка "воров в законе", по которым "шарахнул" СНБО

В распоряжении журналистов оказалась часть списка "воров в законе", против которых СНБО 14 мая ввел санкции.
В распоряжении журналистов оказалась часть списка "воров в законе", против которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции на своем заседании в пятницу, 14 мая.
В списке, который обнародовал сайт Delo.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, значится известная в криминальном мире личность - Поликарп Джанелидзе, которого короновали в Киеве в 2007 году. Также в перечень попал Коба Шемазашвили (он же Коба Руставский), которого задерживали в ресторане "Сейф" в 2011 году и позже экстрадировали в Испанию.
В списке есть Армен Хачатрян по кличке "Армен-Хохол", чей профайл есть на "Миротворце". Его подозревают в "осознанном участии в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине".
Часть списка "воров в законе" выглядит следующим образом:
- Алиев Гилани Шамсудинович, 08.08.1974 г.р.;
- Асатрян Эдуард Сергеевич, 14.09.1968 г.р.;
- Асоян Нодари Жоржикович, 04.04.1973 г.р.;
- Асхабов Хасан Магомедович, 13.02.1995 г.р.;
- Ахмадов Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966 г.р.;
- Ашумов Глеб Эльбрусович , 05.03.1982 г.р.;
- Бабаев Александр Тофикович, 03.09.1979 г.р.;
- Бекаев Омар Минкаилович, 02.02.1957 г.р.;
- Герлиани Давид Нугзарович, 25.06.1972 г.р.;
- Глонти Серго Семенович 27.09.1971 г.р.;
- Горадзе Миндия Гурамович, 14.12.1981 г.р.
- Джамбулатов Руслан Адамович, 19.10.1988 г.р.;
- Джамбулатов Рустам Адамович, 13.10.1984 г.р.;
- Джанелидзе Поликарп Автандилович 27.07.1974 г.р.;
- Джачвлиани Лаша Валерьянович, 16.04.1974г.р.;
- Динаборский Роберт Богданович 01.08.1977 г.р.;
- Дукузов Магомед Идрисович, 11.04.1978 г.р.
- Иманали Андрей Михайлович, 22.06.1971 г.р.;
- Исаев Имран Абдулбакиевич , 24.02.1976 г.р.;
- Ислангириев Апти Магомедович, 26.07.1970 г.р.;
- Катамадзе Реваз Джондоевич, 28.02.1974 г.р.;
- Кипиани Вахтанг Демурович, 21.09.1978 г.р.
- Кухилава Антимоз Хухутович, 04.10.1956 г.р.;
- Лисенко Сергей Иванович, 31.08.1954 г.р.;
- Лобжанидзе Георгий Шакроевич, 08.09.1971 г.р.;
- Муртазов Заур Алхизурович, 14.08.1986 г.р.;
- Недзельский Андрей Степанович, 01.03.1973 г.р.;
- Озманов Давид Шалвович, 07.12.1970 г.р.;
- Олийник Сергий Александрович, 05.04.1973 г.р.;
- Орагвелидзе Кахабер Тристанович, 24.08.1973 г.р.;
- Паюбшин Виктор Михайлович, 13.09.1958 г.р.;
- Русан Василий Александрович, 19.06.1974 г.р.;
- Саргсян Арташес Аветикович, 07.12.1975 г.р.;
- Саргсян Хорен Карленович, 23.08.1977 г.р.;
- Саркисян Армен Нагапетович, 22.09.1978 г.р.;
- Сусоев Ибрагим, 24.07.1978 г.р.;
- Хачатрян Армен Альбертович, 04.07.1977 г.р.;
- Хмелидзе Георгий Гивиевич, 12.12.1960 г.р.;
- Цикоридзе Рамаз Лериевич, 12.06.1972 г.р.;
- Чарая Тенгиз Автандилович, 10.04.1982 г.р.;
- Чхартишвили Паата Константинович, 01.10.1970 г.р.;
- Шемазашвили Коба Шалвович, 17.01.1974 г.р.;
- Шеремет Валерий Андреевич, 11.11.1949 г.р.;
- Ясагов Адлан Умарович, 04.06.1982 г.р.
Санкции против криминальных авторитетов – о чем сообщалось ранее:
- 14 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.
- Соответствующее решение было принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны.
- К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, по словам Зеленского, будут применены следующие ограничения: блокировка активов, запрет въезда, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.
Автор: Адриана Бубновская