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СМИ обнародовали часть списка "воров в законе", по которым "шарахнул" СНБО

16 мая 2021, 14:30

В распоряжении журналистов оказалась часть списка "воров в законе", против которых СНБО 14 мая ввел санкции.

СНБО
СМИ обнародовали часть списка "воров в законе", по которым "шарахнуло" СНБО / УНИАН

В распоряжении журналистов оказалась часть списка "воров в законе", против которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции на своем заседании в пятницу, 14 мая.

В списке, который обнародовал сайт Delo.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, значится известная в криминальном мире личность - Поликарп Джанелидзе, которого короновали в Киеве в 2007 году. Также в перечень попал Коба Шемазашвили (он же Коба Руставский), которого задерживали в ресторане "Сейф" в 2011 году и позже экстрадировали в Испанию.

В списке есть Армен Хачатрян по кличке "Армен-Хохол", чей профайл есть на "Миротворце". Его подозревают в "осознанном участии в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине".

Часть списка "воров в законе" выглядит следующим образом:

  • Алиев Гилани Шамсудинович, 08.08.1974 г.р.;
  • Асатрян Эдуард Сергеевич, 14.09.1968 г.р.;
  • Асоян Нодари Жоржикович, 04.04.1973 г.р.;
  • Асхабов Хасан Магомедович, 13.02.1995 г.р.;
  • Ахмадов Хусейн Сейпиевич, 06.07.1966 г.р.;
  • Ашумов Глеб Эльбрусович , 05.03.1982 г.р.;
  • Бабаев Александр Тофикович, 03.09.1979 г.р.;
  • Бекаев Омар Минкаилович, 02.02.1957 г.р.;
  • Герлиани Давид Нугзарович, 25.06.1972 г.р.;
  • Глонти Серго Семенович 27.09.1971 г.р.;
  • Горадзе Миндия Гурамович, 14.12.1981 г.р.
  • Джамбулатов Руслан Адамович, 19.10.1988 г.р.;
  • Джамбулатов Рустам Адамович, 13.10.1984 г.р.;
  • Джанелидзе Поликарп Автандилович 27.07.1974 г.р.;
  • Джачвлиани Лаша Валерьянович, 16.04.1974г.р.;
  • Динаборский Роберт Богданович 01.08.1977 г.р.;
  • Дукузов Магомед Идрисович, 11.04.1978 г.р.
  • Иманали Андрей Михайлович, 22.06.1971 г.р.;
  • Исаев Имран Абдулбакиевич , 24.02.1976 г.р.;
  • Ислангириев Апти Магомедович, 26.07.1970 г.р.;
  • Катамадзе Реваз Джондоевич, 28.02.1974 г.р.;
  • Кипиани Вахтанг Демурович, 21.09.1978 г.р.
  • Кухилава Антимоз Хухутович, 04.10.1956 г.р.;
  • Лисенко Сергей Иванович, 31.08.1954 г.р.;
  • Лобжанидзе Георгий Шакроевич, 08.09.1971 г.р.;
  • Муртазов Заур Алхизурович, 14.08.1986 г.р.;
  • Недзельский Андрей Степанович, 01.03.1973 г.р.;
  • Озманов Давид Шалвович, 07.12.1970 г.р.;
  • Олийник Сергий Александрович, 05.04.1973 г.р.;
  • Орагвелидзе Кахабер Тристанович, 24.08.1973 г.р.;
  • Паюбшин Виктор Михайлович, 13.09.1958 г.р.;
  • Русан Василий Александрович, 19.06.1974 г.р.;
  • Саргсян Арташес Аветикович, 07.12.1975 г.р.;
  • Саргсян Хорен Карленович, 23.08.1977 г.р.;
  • Саркисян Армен Нагапетович, 22.09.1978 г.р.;
  • Сусоев Ибрагим, 24.07.1978 г.р.;
  • Хачатрян Армен Альбертович, 04.07.1977 г.р.;
  • Хмелидзе Георгий Гивиевич, 12.12.1960 г.р.;
  • Цикоридзе Рамаз Лериевич, 12.06.1972 г.р.;
  • Чарая Тенгиз Автандилович, 10.04.1982 г.р.;
  • Чхартишвили Паата Константинович, 01.10.1970 г.р.;
  • Шемазашвили Коба Шалвович, 17.01.1974 г.р.;
  • Шеремет Валерий Андреевич, 11.11.1949 г.р.;
  • Ясагов Адлан Умарович, 04.06.1982 г.р.

Санкции против криминальных авторитетов – о чем сообщалось ранее:

  • 14 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами.
  • Соответствующее решение было принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны.
  • К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, по словам Зеленского, будут применены следующие ограничения: блокировка активов, запрет въезда, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.

СНБО санкции новости Украины вор в законе
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