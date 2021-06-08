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СМИ выжили запись разговоров Джулиани и Ермака: чего требовал от Украины адвокат Трампа

8 июня 2021, 08:29
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Согласно данным американских журналистов, Рудольф Джулиани, Андрей Ермак и спецпредставитель Госдепа Курт Волкер беседовали чуть более 40 минут.

Джулиани
Рудольф Джулиани / УНИАН

В США обнародовали ранее неизвестную аудиозапись разговора 2019 года. В ней якобы фигурируют советник тогдашнего президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани, нынешний руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер. Об этом сообщает американский канал CNN.

Если верить записи, Джулиани старался оказать психологическое давление на Ермака и хотел, чтобы тот поспособствовал началу расследования якобы коррупционных действий тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.

Примечательно, что этот разговора предшествовал скандальной беседе Трампа с Зеленским, которая стала поводом к началу первой процедуры импичмента президента США.

В течение примерно 40-минутного разговора представитель Трампа Джулиани неоднократно подчеркивает Ермаку, что Зеленский должен публично начать расследование возможной коррупции Байдена в Украине.

"Все, что нам нужно от президента – это сказать: "Я назначу честного прокурора, он расследует и откопает доказательства, которые сейчас есть, и какие-то другие доказательства – причастности к выборам 2016 года". А потом дело с Байденом надо закончить. Кто в Украине должен отнестись к этому серьезно", – говорит в записи человек, похожий на Джулиани.

Ермак же в разговоре слушал, но пытался направить разговор на официальные дипломатические вопросы. К примеру, о дате визита Зеленского в США.

"Я убежден, как только утвердят даты предстоящего визита президента Зеленского в США – я готов лично взять на себя контроль подготовки. И, конечно, я готов приехать, и мы можем лично сесть и детально обсудить все вопросы, все эти расследования, которые вы перечислили в нашей беседе", – сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось американское издание The Washington Post 30 января опубликовало статью о том, что адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы Дональда Трампа, в июле 2019 года провел телефонный разговор с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

В ходе беседы Джулиани якобы в настойчивом и угрожающем тоне требовал от Украины начать расследование против Хантера Байдена по делу компании Burisma. Однако разговор не привел к успеху.

новости США Рудольф Джулиани Курт Волкер Андрей Ермак
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