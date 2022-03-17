СНБО раскрыл следующий этап плана врага: чего ждать украинцам / СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины выяснил ближайшие планы противника. Россияне планировали изменить в Украине политико-правовую систему и хотели добиться роспуска Верховной Рады, правительства, Конституционного и Верховного судов.

Эти учреждения РФ планировала представить как нелегитимные, якобы после государственного переворота 2014 года.

В частности, российские захватчики хотели отозвать все законодательные акты, принятые после 2014 года, распустить и ликвидировать областные государственные администрации.

Кроме того, у них в планах было провести Конституционное собрание по созданию проекта новой Конституции Украины и проведению референдумов по выходу областей из состава Украины и формированию федерации.

''Агрессор стремится разрушить политическую и правовую системы Украины, федерализовать наше государство и создать в Украине марионеточный объект в геополитическом поле РФ'', - отметили в центре.

Напомним, мировые астрологи считают, что тяжелая ситуация в Украине может понемногу пойти на убыль после 12 марта.

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