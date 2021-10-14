"Со смертью диктатора РФ прекратит агрессию в Украине": хакеры взломали Instagram русского консульства

Генеральное консульство РФ / grajdanstvo-rossii.com

Страницу генерального консульства Российской Федерации в Харькове в Instagram взломали − чтобы поздравить украинцев с Днем защитников и защитниц Украины. Там появился текст "со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".

"Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли", − написали неизвестные хакеры.

Кроме того, в тексте говорилось, что Генконсульство РФ ничуть не поддерживает политику России относительно Украины.

"Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!" – говорится в посте.

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Более того, неизвестные хакеры выложили в Сеть личные данные якобы сотрудников российский спецслужб (ФСБ, Главного управления разведки, Службы внешнего разведки), который действуют в Харькове.

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Напомним, ранее, 9 июля нынешнего года, были зафиксированы хакерские атаки из РФ на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз - 2021", которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря", - рассказали в сообщении пресс-службы Минобороны.