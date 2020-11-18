Собираем чемоданы: Украина получила безвиз с популярной курортной страной​

Безвизовый режим будет действовать для граждан Украины с еще одной страной в Океании и Юго-Восточной Азии.
Кабмин на заседании 18 ноября одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.
"Сегодня Кабмин по инициативе МИД принял проект распоряжения "Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований", – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Принятие соответствующего документа члены правительства поддержали без обсуждения.
Отмечается, что соглашение предусматривает возможность осуществления безвизовых путешествий сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней в течение 2 месяцев для поездок граждан Республики Индонезии в Украину.
Безвизовый режим - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, после резонансного решения КСУ, отменяющего уголовную ответственность для украинских чиновников за внесение недостоверной информации, в Евросоюзе заявили, что отмена законов по борьбе с коррупцией – это основание для приостановки безвизового режима с Украиной.
- В Брюсселе заявили, что Украина сохранит безвизовый режим со странами Европейского Союза в том случае, если Киев в срочном порядке восстановит антикоррупционное законодательство.
- Позже в Офисе президента рассказали, как Украине удалось удержать безвиз с Евросоюзом.
Автор: Мария Тупик