Собираем чемоданы: Украина получила безвиз с популярной курортной страной​

Кабмин утвердил безвиз с Индонезией / УНИАН

Кабмин на заседании 18 ноября одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

"Сегодня Кабмин по инициативе МИД принял проект распоряжения "Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований", – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.​

Принятие соответствующего документа члены правительства поддержали без обсуждения.​

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность осуществления безвизовых путешествий сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней в течение 2 месяцев для поездок граждан Республики Индонезии в Украину.

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