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Собираем чемоданы: Украина получила безвиз с популярной курортной страной​

18 ноября 2020, 17:32

Безвизовый режим будет действовать для граждан Украины с еще одной страной в Океании и Юго-Восточной Азии.

Кабмин утвердил безвиз с Индонезией / УНИАН

Кабмин на заседании 18 ноября одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

"Сегодня Кабмин по инициативе МИД принял проект распоряжения "Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований", – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.​

Принятие соответствующего документа члены правительства поддержали без обсуждения.​

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность осуществления безвизовых путешествий сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней в течение 2 месяцев для поездок граждан Республики Индонезии в Украину.

Безвизовый режим - о чем ранее сообщал Главред:

безвиз новости Украины и мира
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