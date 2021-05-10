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Социологи выяснили, что знают украинцы об аварии на ЧАЭС

10 мая 2021, 20:31
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Меньше всего украинцев считает, что причиной взрыва стал несчастный случай (8%) или ошибки при конструировании и строительстве ЧАЭС (11%).

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Чернобыль
Социологи провели опрос о катастрофе на ЧАЭС / УНИАН

Почти половина украинцев не знают, когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС - такие результаты показал опрос, проведенный КМИС 13-15 апреля этого года.

Назвать точную дату смогли 52% опрошенных. 17,5% респондентов смогли вспомнить год, но не дату. Другую дату назвало 15,5% опрошенных, а еще 17,1% затруднились с ответом.

Среди возрастных категорий меньше всего осведомлены в этом вопросе оказались молодые люди в возрасте 18-29 лет. А лучше всего помнят дату граждане в возрасте 50-69 лет.

Примечательно то, что аналогичный опрос, проведенный в прошлом году, показал, что лишь 40,4% украинцев знают дату трагедии на ЧАЭС.

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Также опрос показал, что большинство украинцев убеждены в том, что главной причиной взрыва послужили ошибки руководства или персонала (36%). Ошибки руководства в паре с конструктивными недостатками станции назвали причиной катастрофы 26% опрошенных.

Меньше всего украинцев считает, что причиной взрыва стал несчастный случай (8%) или ошибки при конструировании и строительстве ЧАЭС (11%).

  • Ранее Главред писал, что укрытие для четвертого энергоблока на ЧАЭС изготовили с использованием металла "Азовстали" в цехах итальянской Cimolai.
  • Для проекта изготовили 10 тыс. труб и было использовано 30 тысяч тонн металлоконструкций на мостовых кранах размером с "Боинги".
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