Большинство украинцев – 78,5% – оценивают будущее Украины оптимистически. Такой оценке не помешала даже полномасштабная война России против Украины.

Социологи выяснили, сколько украинцев думают позитивно о будущем, невзирая на войну / коллаж фото УНИАН

Большинство украинцев – 78,5% – оценивают будущее Украины в весьма оптимистичных тонах (даже невзирая на полномасштабную войну России нашей страны). Соответствующие результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.

Еще больший процент граждан уверены в будущем своих населенных пунктов и громад в целом (88%) – несмотря на все социальные, экономические и энергетические проблемы, вызванные полномасштабным российским вторжением.

"Мы не ожидали таких положительных результатов исследования, потому что понимаем, как тяжело людям говорить о хорошем, когда на фронте гибнут люди, когда ежедневно раздаются тревоги, когда есть перебои с электроэнергией, а значит и с доступностью к важным услугам", – рассказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

На время проведения исследования (в октябре-ноябре нынешнего года) уровень миграции в Украине снизился. Социологи говорят –видимо, в этот период большинство людей предпочитали оставаться там, где проживают ныне.

91% респондентов ответили −они не собираются переезжать со своего нынешнего места жительства. А среди тех, кто все собирается, 71% говорят о переезде в пределах Украины (самые популярные ответы – на Запад "страны" и "домой"). И лишь 20% дали ответ – "за границу".

Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал - 60% жителей страны-агрессора выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Октябрьский опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) показал - 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).

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