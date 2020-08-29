"Сомнений нет, был поджог": Гео Лерос раскрыл подробности уничтожения своего авто

Гео Лерос раскрыл подробности поджога своего авто / facebook.com/geo.ya.1

Нардеп от партии Слуга народа Гео Лерос сообщил, что уже нет сомнений в умышленном уничтожении его автомобиля на парковке – был поджог.

По словам свидетелей, хлопок был слышен в квартире, расположенной на 14 этаже дома, написал политик на своей странице в Facebook.

Лерос поделился, что камера, которая направлена на паркову, не работала в режиме записи.

"Приехала лаборатория полиции, оказывается... (камера – Ред.) с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи", – добавил он.

Также народный избранник отметил, что найдет тех, кто совершил поджог.

"Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь", – пригрозил политик.

Напомним, поздно вечером 28 августа Гео Лерос поделился, что в Киеве ему подожгли машину. Нардеп коротко прокомментировал инцидент – "это пизд*ц".