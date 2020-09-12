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"Сорваны пломбы": журналист проекта Схемы Ткач пожаловался на проникновение в дом

12 сентября 2020, 11:29

На опечатанном чердаке был слышен шум, журналист вызвал полицию.

Ткач рассказал о проникновении в свой дом – Михаил Ткач
Михаил Ткач рассказал о проникновении в свой дом / t.me/cxemu

Журналист проекта Схемы: коррупция в деталях Михаил Ткач сообщил, что в ночь на субботу, 12 сентября, в дом, в котором находится его квартира, кто-то проник.

Журналист услышал шум на чердаке, который был опечатан в рамках уголовного производства о вероятном прослушивании его жилья, и вызвал полицию, говорится в Telegram-канале Схеми: корупція в деталях.

По его данным, приехавшие правоохранители выяснили, что в одном из подъездов "пломбы" были сорваны, и начали осматривать чердак.

"...Ткач сообщил, что около 3 часов ночи, когда он стоял у себя на кухне, услышал шум над головой на чердаке, расположенном над его квартирой. Это тот чердак, где ранее были обнаружены три отверстия, одно из которых было сквозным и вело к кухне его квартиры", – отмечается в сообщении.

Ткач рассказал о проникновении в свой дом – Михаил Ткач
Михаил Ткач рассказал о проникновении в свой дом / t.me/cxemu
  • Напомним, в начале августа Михаил Ткач поделился, что обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. Копы начали уголовное производство.
  • Позже – 17 августа – в Броварах Киевской области подожгли авто съемочной группы программы Схемы, возможный злоумышленник уже задержан.

Схемы Михаил Ткач
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