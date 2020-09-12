"Сорваны пломбы": журналист проекта Схемы Ткач пожаловался на проникновение в дом

Михаил Ткач рассказал о проникновении в свой дом / t.me/cxemu

Журналист проекта Схемы: коррупция в деталях Михаил Ткач сообщил, что в ночь на субботу, 12 сентября, в дом, в котором находится его квартира, кто-то проник.

Журналист услышал шум на чердаке, который был опечатан в рамках уголовного производства о вероятном прослушивании его жилья, и вызвал полицию, говорится в Telegram-канале Схеми: корупція в деталях.

По его данным, приехавшие правоохранители выяснили, что в одном из подъездов "пломбы" были сорваны, и начали осматривать чердак.

"...Ткач сообщил, что около 3 часов ночи, когда он стоял у себя на кухне, услышал шум над головой на чердаке, расположенном над его квартирой. Это тот чердак, где ранее были обнаружены три отверстия, одно из которых было сквозным и вело к кухне его квартиры", – отмечается в сообщении.

Михаил Ткач рассказал о проникновении в свой дом / t.me/cxemu