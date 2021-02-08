Сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne не грозит увольнение: СМИ узнали причину

Сотрудникам ZIK, 112 Украина и NewsOne пообещали работу, узнали журналисты / УНИАН

Сотрудников наказанных санкциями телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK (входят в холдинг Новости) не увольняют.

Руководство уверило сотрудников каналов в том, что все продолжат работать, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По его данным, сотрудники телеканалов получили письмо от начальства, в котором говорилось, что скоро появится новый медиаресурс, в котором смогут работать все желающие сотрудники холдинга.