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Сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne не грозит увольнение: СМИ узнали причину

8 февраля 2021, 18:45
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Сотрудники каналов, которые оказались под санкциями, не остатутся без работы, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что сотрудникам ZIK, 112 Украина и NewsOne пообещали работу
Сотрудникам ZIK, 112 Украина и NewsOne пообещали работу, узнали журналисты / УНИАН

Сотрудников наказанных санкциями телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK (входят в холдинг Новости) не увольняют.

Руководство уверило сотрудников каналов в том, что все продолжат работать, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По его данным, сотрудники телеканалов получили письмо от начальства, в котором говорилось, что скоро появится новый медиаресурс, в котором смогут работать все желающие сотрудники холдинга.

  • Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые принадлежат нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку.
  • Политика называют "кошельком" главы политсовета ОПЗЖ и кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука.
  • Ограничительные меры против каналов введены на пять лет и предусматривают в частности блокирование и аннулирование лицензий.

ZIK NewsOne 112 Украина
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