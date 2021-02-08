Сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne не грозит увольнение: СМИ узнали причину

Сотрудники каналов, которые оказались под санкциями, не остатутся без работы, выяснили журналисты.
Сотрудников наказанных санкциями телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK (входят в холдинг Новости) не увольняют.
Руководство уверило сотрудников каналов в том, что все продолжат работать, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
По его данным, сотрудники телеканалов получили письмо от начальства, в котором говорилось, что скоро появится новый медиаресурс, в котором смогут работать все желающие сотрудники холдинга.
- Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne, которые принадлежат нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку.
- Политика называют "кошельком" главы политсовета ОПЗЖ и кума президента России Владимира Путина – Виктора Медведчука.
- Ограничительные меры против каналов введены на пять лет и предусматривают в частности блокирование и аннулирование лицензий.
Автор: Екатерина Присяжнюк