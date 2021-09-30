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"Создавала волнение": киевлянин проехал через полгорода, чтобы спилить букву "Т" со знака "Троещина"

30 сентября 2021, 09:07
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Мужчина вооружился пилой по металлу и отправился устранять "недостаток" знака, но, как назло, ему помешали муниципалы.

Киевлянин решил спилить букву в названии Троещины / Скриншот

Житель Отрадного в Киеве попытался отрезать буквы с надписи "Троещина" на въезде в район. Утверждается, что мужчине по какой-то причине мешала буква "Т" в названии, почему он взял пилу по металлу и отправился к знаку, чтобы убрать "недостаток".

Когда правоохранители подошли к мужчине, тот не сопротивлялся и не пытался бежать. Только путано объяснил бойцам Муниципальной стражи мотивы своего непонятного поступка. По словам вандала, он пытался "устранить волнение между районами".

На видео видно, что задержанный сильно волнуется. Видимо, поэтому он не смог объяснить, что собирался делать с "лишней" буквой. Как квалифицировали событие полицейские, пока неизвестно.

Букву уже срезали

Узнав о произрошедшем, заместительница начальника столичного метрополитена Наталья Макогон, проживающая на Троещине, вспомнила историю о том, как в прошлом году букву "Т" в вышеупомянутом знаке уже спиливали, в результате чего она была украдена. На время жители района смотрели на надпись "роещина", но впоследствии объект восстановили.

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Женщина утверждает, что тогда приложила немало усилий и вкладывала собственные деньги в то, чтобы были изготовлены и установлены на место новые буквы.

Что происходит с веткой метро на Троещину

В марте 2021 сообщалось, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода уже почти закончено. Теперь городские власти имеют возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы этого моста.

Когда работы с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которого фактически положено. До 2024-го планируется запуск первого участка метро.

viber
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