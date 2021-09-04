Подозрительный "митинг" с флагами России: съемки фильма на Троещине испугали киевлян

Обеспокоенные жители Киева, увидев такое собрание посреди города, обратили внимание полиции на происшествие.
Жители микрорайона Троещина обратили внимание на подозрительный митинг под Деснянской РГА, на котором заметили флаги страны-агрессора. Многих обеспокоило происходящее и жители столицы начали публиковать фото и видео митинга в соцсети.
Однако "Акция сепаратистов", как позже стало известно, оказалась всего лишь постановкой для полнометражного фильма "Мирный-21", режиссером которого является известный украинский деятель киноискусства Ахтем Сеитаблаев, передает "Обозреватель".
Возле входа в здание можно заметить декорации в виде баррикад, а рядом с местом съемки находится съемочная группа, которая и призвала людей не переживать из-за увиденного. Возле локации также разместили объявление с предупреждением о съемках фильма.
Последние инциденты в Киеве: коротко
- В субботу вечером, 4 сентября, в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре Колизей, где расположен одноименный фитнес-клуб. В кабине лифта горящего здания была заблокирована девушка 2005 года рождения.
- В пятницу вечером, 3 сентября, произошел пожар в католическом костеле святого Николая по улице Большая Васильковская, 75. Костелу ничего не угрожает, но есть серьезная потеря, рассказали в Министерстве культуры.
- В четверг, 2 сентября, грузовик провалился в сухой фонтан у станции метро Арсенальная, который только вчера открыли.
Автор: Денис Пономаренко