Подозрительный "митинг" с флагами России: съемки фильма на Троещине испугали киевлян

В Киеве устроили "акцию" с флагами России / Обозреватель

Жители микрорайона Троещина обратили внимание на подозрительный митинг под Деснянской РГА, на котором заметили флаги страны-агрессора. Многих обеспокоило происходящее и жители столицы начали публиковать фото и видео митинга в соцсети.

Однако "Акция сепаратистов", как позже стало известно, оказалась всего лишь постановкой для полнометражного фильма "Мирный-21", режиссером которого является известный украинский деятель киноискусства Ахтем Сеитаблаев, передает "Обозреватель".

Возле входа в здание можно заметить декорации в виде баррикад, а рядом с местом съемки находится съемочная группа, которая и призвала людей не переживать из-за увиденного. Возле локации также разместили объявление с предупреждением о съемках фильма.

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